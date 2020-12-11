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Землетрясение на Тайване затронуло множество фабрик полупроводниковой отрасли

О серьезных нарушениях и пострадавших не сообщается, однако оценка последствий еще не завершена. Под воздействием серьезных толчков оказались, в том числе, несколько фабрик TSMC и Micron.
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Вчера на востоке Тайваня произошло землетрясение магнитудой 6,7 баллов. Серьезные толчки наблюдались также в северных и центральных районах. Сообщается, что афтершок магнитудой 4 балла произошел в 8 городах Тайваня, среди которых Синьчжу, Таоюань и Тайчжун.

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В городе Синьчжу находится несколько фабрик TSMC, в том числе категории GigaFab, производящие 12-дюймовые кремниевые пластины, необходимые для современных процессоров AMD, Apple и других компаний. По данным Esmchina, землетрясение затронуло деятельность 3 фабрик, персонал которых был эвакуирован. На данный момент работа возобновлена и проводится расследование для выявления последствий, о серьезных нарушениях неизвестно.

Крупная фабрика Micron в Таоюане на прошлой неделе пострадала от длительных перебоев энергоснабжения, а теперь производство снова было нарушено из-за землетрясения. Стоит напомнить, что фабрика в Таоюане в основном специализируется на производстве памяти DRAM. Сильные вибрации ощущались и на фабрике в Тайчжуне. По данным Technews и аналитической компании TrendForce, Micron не сообщает о серьезных последствиях, но эксперты производственных площадок еще не завершили оценку последствий.

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Кроме TSMC и Micron пострадали также и другие компании полупроводниковой промышленности. На данный момент о серьезных авариях и последствиях не сообщается, персонал не пострадал. Eet-china уточняет, что оборудование сохраняет работоспособность при землетрясениях магнитудой не более 3 баллов, более серьезные толчки могут нарушить работоспособность, что выявится не сразу. Очевидно, что эти события окажут негативное влияние на объемы производства и поставок.

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