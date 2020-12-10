Half Life 3 все-таки вышла, только это произошло в мире Cyberpunk 2077
Внимание всех любителей компьютерных игр сейчас приковано к Cyberpunk 2077. Игра уже побила различные рекорды, например, в Steam по количеству игроков в момент релиза. Интересно, какая игра могла бы еще сильнее привлечь к себе внимание и быть настолько ожидаемой. Возможно, если бы релиз Half Life 3 все-таки состоялся, то игра легко бы затмила и Cyberpunk 2077 и все другие популярные релизы. Нельзя терять надежду на то, что мы когда нибудь увидим продолжение приключений знаменитого физика Гордона Фримена. Жители Найт Сити смогли дождаться релиза Half Life 3.
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Известный инсайдер и создатель сообщества ValveNewsNetwork, Тайлер МакВикер (англ. Tyler McVicker), начал сегодняшний день с прохождения Cyberpunk 2077 и обнаружил интересную пасхалку. В игровом мире удалось найти предрелизный обзор игры No Life 3. В обзоре рассказывается, что долгие 50 лет ожидания наконец-то закончились и уже завтра будет доступна третья и последняя часть серии игр No Life.
Поклонники Half Life сразу же найдут в описании знакомых героев, имена которых, как и название игры, были изменены. Так вместо Гордона Фримена в No Life 3 главным героем является ученый Барон Фрейменш, а Алиса заменит Аликс Вэнс. По сюжету Барон Фрейменш отправится на северный полюс для борьбы с инопланетянами, что, судя по слухам, и планировала Valve в 3 части Half Life.
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