В день релиза в Cyberpunk 2077 в Steam одновременно играли более миллиона человек
Обновлено: Спустя всего пару часов после релиза заветная отметка в один миллион игроков в Steam была преодолена. Пиковый показатель составил 1 003 264 игрока, однако сейчас он уже снизился, что закономерно, учитывая, что сегодня всё-таки будний день с необходимостью работать/учиться. Перед нами самый успешный старт игры в Steam за всю историю сервиса и более чем десятикратный результат в сравнении со стартовым Steam-«онлайном» легендарного третьего «Ведьмака».
реклама
Оригинал: Такого развития событий, безусловно, следовало ожидать, однако скорость, с которой Cyberpunk 2077 удалось сказать «Я здесь главный» лидерам в Steam по «онлайну», поистине поразила. Спустя всего час и десять минут после выхода Cyberpunk 2077 крепко обосновалась на первом месте в списке самых популярных игр в Steam, а число одновременно играющих в новинку пользователей перевалило за 700 тысяч.
реклама
Принимая во внимание бешеную скорость, с которой увеличивается отрыв Cyberpunk 2077 от «преследователей», рискнём предположить, что миллион не за горами. Учитывая, что помимо Steam игра также доступна в GOG, Epic Games Store, Google Stadia и на четырёх видах консолей, можно с уверенностью сказать, что старт предельно успешен; по крайней мере, статистически.
реклама
реклама
А вот с пользовательскими оценками и рецензиями в Steam на момент публикации этой заметки дело обстояло шероховато: их просто не было. Скорее всего, из-за запредельной нагрузки на системы Steam. Ну ничего, подождём; 8,5 лет ждали, несколько часов погоды уже не сделают.
Дополнено: первые пользовательские оценки радуют: 83 % игроков считают Cyberpunk 2077 достойной внимания игрой.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила