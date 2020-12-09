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По официальным данным производство и поставки эталонных вариантов видеокарт AMD Radeon RX серии 6000 должны были продолжаться до начала 2021 года. Оригинальное сообщение Скотта Херкельмана (англ. Scott Herkelman), главного менеджера графического подразделения Radeon, написанное в Twitter, гласило: «…through early 2021». Это позволяло предположить, что в первые месяцы следующего года видеокарты от AMD еще можно будет приобрести.

Однако покупатели, не успевшие приобрести новую видеокарту на старте продаж и забронировавшие новые модели на начало следующего года, получили от ритейлеров отказ, обоснованный тем, что AMD больше не будет производить эталонные модели, а первая поставка оказалась последней.

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Различные ресурсы также утверждали, что эталонных вариантов AMD мы больше не увидим, но AMD передумала и к вечеру сегодняшнего дня Скотт Херкельман официально заявил, что из-за большого спроса компания продлевает производство стандартных видеокарт Radeon RX серии 6000 на неопределенный срок.