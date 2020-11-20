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Речь идет о видеокартах эталонного дизайна. Согласно недавнему сообщению Скотта Херкельмана (Scott Herkelman), главного менеджера графического подразделения Radeon, видеокарты эталонного дизайна MBA (made by AMD) будут производиться только до начала 2021 года.

Не секрет, что производство эталонных версий видеокарт постепенно сворачивается через некоторое время после старта продаж. Но с учетом текущих условий на рынке, когда новую видеокарту приобрести достаточно сложно из-за ограниченных и нарушенных поставок, длительность производства могла бы быть и увеличена.

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На Reddit уже стали появляться сообщения об отмене заказов на эталонные версии видеокарт. Пользователь Tvinn87 сообщил, что один из крупных европейских продавцов отменил его заказ, сообщив, что эталонные версии более не будут производиться и первая партия видеокарт AMD одновременно является последней. Фактически это может означать, что производство эталонных версий сворачивается даже раньше начала 2021 года.

Источник изображения: Reddit u/Tvinn87 реклама

Версии видеокарт от партнеров появятся 25 ноября, но утверждается, что их доступность будет очень низкой до конца 2020 года, как минимум.

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Источник: @sherkelman, reddit