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Слухи о появлении Ti версий видеокарт GeForce RTX 3080 и RTX 3070 распространяются уже достаточно давно. Логика в необходимости выпуска данных моделей есть — между оригинальными RTX 3080 и RTX 3070 существует большой разрыв, в котором покупателя ожидает Radeon RX 6800 с 16 ГБ видеопамяти и Infinity Cache.

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Разрыв в производительности между RTX 3090 и RTX 3080 не так велик, как стоимость, но, с одной стороны, многие недовольны тем, что NVIDIA представила флагманскую модель только с 10 ГБ видеопамяти. С другой стороны, AMD заполнила нишу Radeon RX 6900 XT, которая значительно дешевле RTX 3090 и обладает рядом достоинств.

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Вероятность появления GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti несколько увеличилась после регистрации компанией Manli соответствующих моделей в Евразийской Экономической комиссии (ЕЭК). Вместе с ними в списке присутствует и ожидаемая многими RTX 3050, которая станет бюджетным вариантом для знакомства с видеокартами поколения Ampere.

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NVIDIA впервые выпускает в серии RTX видеокарту с индексом 50 и не исключено, что эта модель станет очень популярной, ведь даже при низкой производительности графического процессора ее владельцам будет доступна технология DLSS, которая позволит существенно повысить производительность во многих играх.