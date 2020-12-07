EKWB представила водоблок для MSI GeForce RTX 3080/3090 Trio и Suprim
Несколько дней назад в лаборатории появился обзор новейшей видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X. Модель позиционируется как премиальное решение и результаты обзора это доказывают.
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Для тех, кто хочет использовать MSI GeForce RTX 3080 Suprim X в системе с жидкостным охлаждением, компания EK Water Blocks подготовила новый водоблок, совместимый с печатной платой видеокарт Suprim и Trio. Конструкция водоблока позволяет охлаждать все основные компоненты видеокарты: графический процессор, видеопамять, транзисторы и дроссели подсистемы питания.
Компания отмечает, что водоблоки EK-Quantum Vector Trio RTX это свежая разработка, в которой инженеры применили новейшие достижения компании в оптимизации движения потоков охлаждающей жидкости. Геометрия и расположение каналов способствуют стабилизации потока и исключают появление завихрений и мертвых зон, а низкое гидравлическое сопротивление позволяет использовать водоблок в системах с насосами, не обладающими высокими показателями напора.
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Источник: EKWB
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