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EKWB представила водоблок для MSI GeForce RTX 3080/3090 Trio и Suprim

Жидкостное охлаждения позволит раскрыть дополнительный потенциал лучших моделей RTX 3080 и 3090 от MSI.
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Несколько дней назад в лаборатории появился обзор новейшей видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X. Модель позиционируется как премиальное решение и результаты обзора это доказывают.

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Для тех, кто хочет использовать MSI GeForce RTX 3080 Suprim X в системе с жидкостным охлаждением, компания EK Water Blocks подготовила новый водоблок, совместимый с печатной платой видеокарт Suprim и Trio. Конструкция водоблока позволяет охлаждать все основные компоненты видеокарты: графический процессор, видеопамять, транзисторы и дроссели подсистемы питания.

Источник изображения: EKWB

 

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Компания отмечает, что водоблоки EK-Quantum Vector Trio RTX это свежая разработка, в которой инженеры применили новейшие достижения компании в оптимизации движения потоков охлаждающей жидкости. Геометрия и расположение каналов способствуют стабилизации потока и исключают появление завихрений и мертвых зон, а низкое гидравлическое сопротивление позволяет использовать водоблок в системах с насосами, не обладающими высокими показателями напора.

EK рекомендует отдельно приобрести заднюю панель, которая улучшает общий внешний вид, а также обеспечивает дополнительное охлаждение. Источник изображения: EKWB

 

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Источник: EKWB

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