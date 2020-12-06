Графический процессор PlayStation 5 обошел GeForce RTX 2080 в бенчмарке Slug
Графическая производительность игровых консолей нового поколения остается предметом активного обсуждения. К сожалению, PlayStation 5 или Xbox Series нельзя протестировать в широко известных бенчмарках и сравнить с настольными компьютерами.
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Однако пакет Slug, предназначенный для ускорения рендеринга векторной графики на графическом процессоре (ГП), помог сравнить производительность PlayStation 5 и современных видеокарт. Создатель этого пакета, Эрик Лендьель (англ. Eric Lengyel), известный работой в таких компаниях как Naughty Dog, Apple и Sierra, на своей странице в Twitter @EricLengyel опубликовал сравнительные данные производительности ГП PlayStation 5 и других устройств в Slug 5.0.
Встроенный ГП PlayStation 5 догоняет GeForce RTX 2080 и даже обходит ее. В целом это соответствует оценкам сообщества, по которым производительность ГП PlayStation 5 должна находиться на уровне от RTX 2070 Super до RTX 2080 Super. Это согласуется и с техническими характеристиками ГП, которые напоминают серьезно разогнанный Radeon RX 5700 с обновленной архитектурой.
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