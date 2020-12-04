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Мобильная видеокарта GeForce RTX 3080 может получить больше памяти, чем настольная

Владельцы оригинальной GeForce RTX 3080 и так не очень довольны 10 ГБ видеопамяти. А что с ними будет, если версия для ноутбуков получит существенно больший объем?
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Ранее сообщалось, что первые производительные дискретные видеокарты GeForce RTX 30 для игровых ноутбуков появятся в начале следующего года. Производительные решения на базе новых видеокарт заменят предыдущее поколение, использующее в своем составе графические ускорители поколения Turing.

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В начале года ожидаются устройства на базе трех мобильных видеокарт Ampere: RTX 3080, RTX 3070 и RTX 3060. Сегодня в Twitter информатора, известного под псевдонимом @OneRaichu, появился слух о возможных характеристиках GeForce RTX 3080 Mobile. По представленной информации, флагман мобильной линейки Ampere будет основан на полнофункциональном графическом процессоре GA104 с 6144 ядрами CUDA.

Удивительно, но если верить слухам, мобильная GeForce RTX 3080 получит больше видеопамяти, чем настольная — 16 ГБ против 10 ГБ. Но не стоит надеяться на память GDDR6X, RTX 3080M приписывают обычную GDDR6 с шиной 256-бит.

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Таким образом, фактически GeForce RTX 3080M является мобильной версией настольной RTX 3070 — используется тот же графический процессор, но с большим количеством задействованных CUDA-ядер. Стоит напомнить, что ранее в сети появилась фотография инженерного образца GeForce RTX 3070M. Видеокарта также была основана на чипе GA104 и использовала 8 чипов памяти Hynix по 1 ГБ.

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Махмуд Скорострелов
20:10
давайте уже киберчпок
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Yolanda Tarska
20:05
Тут очевидно, что чип от 3080 в ноутбук никак не засунуть.
Мобильная видеокарта GeForce RTX 3080 может получить больше памяти, чем настольная
Yolanda Tarska
20:04
1070 надо было брать 4.5 года назад. Собственно сейчас на выходе нового техпроцесса тоже выгодно брать что-то, думаю 3060Ti или 3070, а 3080 слишком недоработана, поэтому и цена и жор и нет их.
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ахахах
20:01
все што в гоге,то без защиты.Гог(по их соглашению) игры с дрм защитой у себя непродаёт(так пишут в нетах,но непроверял прям)
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ivvy1000
20:00
там по методичке еще жадные капиталисты и тупые школьники, которые на любую цену согласны, лишь бы ргб
5 худших видеокарт 2020 года, или самые большие провалы NVIDIA и AMD, которые невозможно забыть
Аслан Хироуз
19:58
Стим походу ляжет
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Elrick
19:57
помни, каждый коммент тут - 30(50) копеек блогеру который это написал.
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Сергей Якутович
19:55
На мою x code тоже, поддержка 128 гб оперативной памяти. Так что ещё будут выходить.
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