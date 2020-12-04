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Ранее сообщалось, что первые производительные дискретные видеокарты GeForce RTX 30 для игровых ноутбуков появятся в начале следующего года. Производительные решения на базе новых видеокарт заменят предыдущее поколение, использующее в своем составе графические ускорители поколения Turing.

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В начале года ожидаются устройства на базе трех мобильных видеокарт Ampere: RTX 3080, RTX 3070 и RTX 3060. Сегодня в Twitter информатора, известного под псевдонимом @OneRaichu, появился слух о возможных характеристиках GeForce RTX 3080 Mobile. По представленной информации, флагман мобильной линейки Ampere будет основан на полнофункциональном графическом процессоре GA104 с 6144 ядрами CUDA.

Удивительно, но если верить слухам, мобильная GeForce RTX 3080 получит больше видеопамяти, чем настольная — 16 ГБ против 10 ГБ. Но не стоит надеяться на память GDDR6X, RTX 3080M приписывают обычную GDDR6 с шиной 256-бит.

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Таким образом, фактически GeForce RTX 3080M является мобильной версией настольной RTX 3070 — используется тот же графический процессор, но с большим количеством задействованных CUDA-ядер. Стоит напомнить, что ранее в сети появилась фотография инженерного образца GeForce RTX 3070M. Видеокарта также была основана на чипе GA104 и использовала 8 чипов памяти Hynix по 1 ГБ.