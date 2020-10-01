Мобильный графический чип NVIDIA GeForce RTX 3070 появился на фотографиях
На фотографии появившейся в сети представлен тестовый образец будущей мобильной видеокарты на базе архитектуры NVIDIA Ampere. Графический процессор под кодовым названием GN20-E5-A1 предположительно относится к графическому процессору GA104, тому же графическому процессору, который мы увидим в настольных видеокартах GeForce RTX 3070 и RTX 3060 Ti.
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Таким образом, фотография RTX 3070M — первое изображение реальной модели на базе графического чипа GA104. Это также первый раз, когда мы видим новый вариант компоновки памяти GDDR6 вокруг графического процессора. Он намного плотнее, чем в предыдущем поколении.
Применение памяти GDDR6 для GeForce RTX 3070M подтверждается модулями SK Hynix, которые имеют маркировку H56C8H24AIR. Такая же память используется на AMD Radeon Pro 550M.
Полный графический процессор GA104 должен получить 6144 ядра CUDA, но RTX 3070M — это урезанный вариант, конфигурация которого пока неизвестна. Его характеристики могут совпадать с настольной моделью RTX 3070, которая получила 5888 ядер CUDA, а могут и отличаться в меньшую сторону.
Начало продаж GeForce RTX 3070 назначено на 15 октября, о появлении первых ноутбуков со встроенной графикой NVIDIA Ampere пока ничего не известно.
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