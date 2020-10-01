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На фотографии появившейся в сети представлен тестовый образец будущей мобильной видеокарты на базе архитектуры NVIDIA Ampere. Графический процессор под кодовым названием GN20-E5-A1 предположительно относится к графическому процессору GA104, тому же графическому процессору, который мы увидим в настольных видеокартах GeForce RTX 3070 и RTX 3060 Ti.

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Таким образом, фотография RTX 3070M — первое изображение реальной модели на базе графического чипа GA104. Это также первый раз, когда мы видим новый вариант компоновки памяти GDDR6 вокруг графического процессора. Он намного плотнее, чем в предыдущем поколении.

Применение памяти GDDR6 для GeForce RTX 3070M подтверждается модулями SK Hynix, которые имеют маркировку H56C8H24AIR. Такая же память используется на AMD Radeon Pro 550M.

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Полный графический процессор GA104 должен получить 6144 ядра CUDA, но RTX 3070M — это урезанный вариант, конфигурация которого пока неизвестна. Его характеристики могут совпадать с настольной моделью RTX 3070, которая получила 5888 ядер CUDA, а могут и отличаться в меньшую сторону.

Начало продаж GeForce RTX 3070 назначено на 15 октября, о появлении первых ноутбуков со встроенной графикой NVIDIA Ampere пока ничего не известно.