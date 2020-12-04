MSI случайно раскрыла характеристики процессора Intel Rocket Lake-S
Новости и слухи о процессорах Intel стали появляться все чаще, вероятно, в январе нас действительно будет ждать анонс 11-го поколения процессоров Rocket Lake-S. Портал VideoCardz со ссылкой на известного информатора @harukaze5719 обратил внимание на недоразумение, которое допустила компания MSI, опубликовав данные процессора Rocket Lake-S при анонсе функции Re-Size BAR для своих материнских плат.
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На опубликованных компанией снимках экрана с утилитой CPU-Z присутствует еще не анонсированный 8-ядерный процессор Rocket Lake-S. Это инженерный образец, максимальная частота которого достигает 5 ГГц. Предполагается, что базовая частота для этой модели составит 3,4 ГГц, а буст по всем ядрам — 4,3 ГГц. Поскольку перед нами инженерный образец, то не стоит ориентироваться на эти частоты. Финальные модели могут быть гораздо быстрее.
Отмечается, что инженерный образец поддерживает инструкции AVX512F и SHA. Поддержки этих инструкций нет в процессорах Comet Lake-S текущего поколения. Тепловой пакет 8-ядерной модели — 125 Вт, но не стоит ориентироваться на эту цифру, 10 поколение показало, что энергопотребление может быть значительно выше при работе на турбо-частотах, когда у процессора открывается «второе дыхание» PL2.
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