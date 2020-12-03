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В последние недели уже несколько раз появлялись слухи о скором появлении настольных процессоров Intel семейства Rocket Lake-S. Вчера появилось сообщение о возможной презентации новых моделей 11-го поколения до Китайского Нового года, а сегодня известный в Twitter под псевдонимом @TUM_APISAK информатор сообщил об обнаружении в базе данных Geekbench результатов настольного компьютера HP на базе 8-ядерного процессора Rocket Lake-S.

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Кодовое имя процессора скрыто. На данный момент предполагается, что в семействе Rocket Lake-S максимальное количество ядер моделей Core i7 и i9 не будет превышать 8, поэтому точно сказать, какая модель отметилась в базе данных, невозможно. Однако отмечается, что перед нами Genuine Intel Family 6 Model 167 Stepping 0 с максимальной частотой 4,98 ГГц. Это позволяет предположить, что неизвестный процессор это модель Core i7, у i9 частоты должны достигать значений 5,3-5,5 ГГц.

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Что касается производительности, то 8-ядерный Rocket Lake-S приблизился к лучшему показателю AMD Ryzen 7 5800X в базе данных за 3 декабря. Представитель AMD немного выигрывает в однопоточной производительности и уже более существенно опережает соперника в многопоточной. В сравнении с представителями Comet Lake-S можно заметить существенный прирост в однопоточной производительности, в многопоточной пока все неоднозначно.