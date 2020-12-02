ASUS представила Turbo версию GeForce RTX 3090
Сложно представить, что видеокарта GeForce RTX 3090 с TDP 350 Вт может быть оборудована компактной системой охлаждения с центробежным вентилятором. Эталонное охлаждение от NVIDIA представляет собой массивный радиатор с толстыми тепловыми трубками, многочисленные решения от сторонних производителей также не отличаются компактностью — все они оборудованы многосекционными радиаторами и, как правило, тремя высокопроизводительными вентиляторами.
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Однако ранее уже было доказано, что система охлаждения с турбиной может успешно справляться с GeForce RTX 3090. Такая модель появилась и в ассортименте компании ASUS. Она входит в серию продуктов Turbo и имеет обозначение TURBO-RTX3090-24G.
Система охлаждения занимает только два слота расширения и, как отмечает компания, обладает следующими ключевыми преимуществами:
- возможность установки в корпус с ограниченным пространством
- специально спроектированный кожух, способствующий эффективной работе вентилятора и максимизации расхода воздуха при установке нескольких видеокарт в соседних слотах PCI-E
- производительный центробежный 80-мм вентилятор с двойным шарикоподшипником
ASUS показала конструкцию системы охлаждения, в основе которой лежит большой медный радиатор, вероятно, установленный на испарительную камеру, контактирующую с графическим чипом, видеопамятью и элементами подсистемы питания.
В соответствии со спецификациями, форсированная частота графического процессора в режиме OC Mode составляет 1725 МГц, что на 25 МГц выше, чем у эталонного варианта от NVIDIA.
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Источник: Asus.com
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