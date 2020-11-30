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Частоты видеокарт Radeon RX 6700 и XT приблизятся к 3 ГГц

Ждать Radeon RX 6700 XT или купить GeForce RTX 3060 Ti? Последние новости о частоте графического процессора Navi22 намекают, что стоит подождать.
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Если вспомнить раннюю информацию о графических чипах Navi22, которая была получена из обновлений для Linux, то для Navi22 была установлена частота 2,5 ГГц, в то время как Navi21 соответствовала частота 2,25-2,5 ГГц, что мы и увидели в финальных версиях видеокарт. Но, вероятно, Navi22 сможет работать на гораздо более высоких частотах.

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Технический ресурс IgorsLAB поделился подробностями о тактовых частотах графического процессора Navi22, который станет основой видеокарты Radeon RX 6700 и ее XT версии. Специалист получил от известного информатора Патрика Шура @patrickschur_ BIOS-ы для партнерских видеокарт, в которых предельное значение частоты графического процессора вплотную приближается к 3 ГГц.

Таким образом, вполне вероятно, что эталонные варианты Radeon RX 6700 получат частоты графического ядра от 2,5 ГГц, а варианты от сторонних производителей будут существенно разогнаны.

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Также, по давним слухам, Radeon RX 6700 XT может быть основана на печатной плате от старших моделей и обладать серьезной системой охлаждения, в то время как RX 6700 планируется выполнить в более компактном форм-факторе, а значит и с меньшими частотами. На это также намекают данные по энергопотреблению и настройкам системы охлаждения. Энергопотребление Radeon RX 6700 XT будет приближено к моделям RX 6800, для RX 6700 лимит гораздо ниже и находится на уровне 180 Вт.

Предполагается, что высокие частоты графического процессора Navi22 не позволят Radeon RX 6700 XT серьезно отстать от RX 6800, имея на 20 вычислительных блоков меньше и, вероятно, только 64 блока рендеринга. Таким образом, AMD не допустит серьезного разрыва между флагманами и средним сегментом.

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