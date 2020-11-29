Недочет в корпусе NZXT H1 приводит к короткому замыканию
В одном из корпусов компании NZXT обнаружен недочет конструкции, вызывающий короткое замыкание. Речь идет о такой модели как NZXT H1. Эта модель является очень интересным решением для владельцев производительных компактных сборок на базе материнских плат mini-ITX и поставляется с предуставленной жидкостной системой охлаждения, включающей 140-мм радиатор, и SFX блоком питания мощностью 650 Вт.
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Причиной отзыва является ошибка в конструкции, которая приводит к короткому замыканию и возгоранию. В официальном сообщении компании на Reddit отмечается, что покупатели корпуса должны незамедлительно обратиться в службу поддержки NZXT для получения дополнительных инструкций по исправлению проблемы, которая кроется в неправильной установке винтов PCI-E удлинителя.
На портале Reddit появляются посты от пострадавших. На фотографии пользователя EV_Simon ясно видно, к чему приводит недочет NZXT.
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