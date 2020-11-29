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В одном из корпусов компании NZXT обнаружен недочет конструкции, вызывающий короткое замыкание. Речь идет о такой модели как NZXT H1. Эта модель является очень интересным решением для владельцев производительных компактных сборок на базе материнских плат mini-ITX и поставляется с предуставленной жидкостной системой охлаждения, включающей 140-мм радиатор, и SFX блоком питания мощностью 650 Вт.

Источник изображения: NZXT реклама

Причиной отзыва является ошибка в конструкции, которая приводит к короткому замыканию и возгоранию. В официальном сообщении компании на Reddit отмечается, что покупатели корпуса должны незамедлительно обратиться в службу поддержки NZXT для получения дополнительных инструкций по исправлению проблемы, которая кроется в неправильной установке винтов PCI-E удлинителя.



Источник: Компания NZXT должна предоставить покупателям набор для замены винтов. Без замены включать систему, собранную в NZXT H1, опасно.Источник: NZXT Blog анонсы и реклама RTX 3070 - дефицит кончился и цены пошли вниз Все новейшие RYZEN 5ххх в XPERT.RU Ryzen 5 5600X в Регарде Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке Слив RTX 2080 S - cамая низкая цена за все время -40% на HDD Fujitsu в Регарде Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде

На портале Reddit появляются посты от пострадавших. На фотографии пользователя EV_Simon ясно видно, к чему приводит недочет NZXT.