Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Доступность видеокарт Radeon RX 6000 находится на крайне низком уровне

Похоже, что купить новую видеокарту в этом году не получится.
[ ] для раздела Блоги
4
RX 6800 XT Gigabyte для сборки компа в Регарде
ASUS RX 6800 для сборки компа в Регарде
ASUS 6800 XT для сборки компа в Регарде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

С сентября сообщество активно обсуждает проблемы с доступностью игровых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30-серии. Купить новые видеокарты достаточно сложно — поставки ограничены, а то, что доходит до точек продаж практически моментально раскупается. Компания AMD вселяла надежды на то, что старт продаж Radeon RX серии 6000 не будет омрачен проблемами с доступностью видеокарт. Однако на деле оказывается, что ситуация с продажами моделей семейства BigNavi не лучше, чем с видеокартами Ampere.

реклама


Ранее в новостях упоминался датский интернет-магазин Proshop, который делился с покупателями статистикой по заказам и имеющимся на складе позициям. На старте продаж GeForce RTX 3090 и RTX 3080 сообщество недоумевало, когда интернет-магазин заявил о наличии лишь пары сотен моделей NVIDIA из заказа на несколько тысяч экземпляров. Теперь, на старте продаж видеокарт AMD от сторонних производителей, интернет-магазин получил всего лишь 25 экземпляров RX 6800 XT и 100 экземпляров RX 6800.

Источник: Proshop

Ситуация с доступностью видеокарт AMD достаточно тяжелая. Поэтому не стоит надеяться на то, что новые видеокарты Radeon RX 6000 будет найти в продаже легче, чем видеокарты GeForce RTX 30. Возможно, ситуация улучшится к началу следующего года, с выходом моделей среднего сегмента.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd radeon rx 6000 radeon rx radeon rx 6800 xt amd radeon radeon rx 6800
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование смартфона Oukitel WP8 Pro
5
Обзор игры и тестирование актуальных видеокарт в Call of Duty: Black Ops Cold War
3
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z490-E Gaming
18
Assassin’s Creed: Valhalla — рецензия
37
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
29
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC
15
В погоне за производительностью: видеокарты – ноябрь 2020
12
Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Mirage 12 ARGB Pro
7
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis Remastered
17
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
62

Интересные материалы

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15 ноября 2020 33
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
20 ноября 2020 204
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
22 ноября 2020 62
Обзор профессионального игрового стола AeroCool ACD2
17 ноября 2020 116
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
19 ноября 2020 104
Assassin’s Creed: Valhalla — рецензия
25 ноября 2020 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Radeon RX 6800 XT проиграла Geforce RTX 3080 в 17 играх и 4-х разрешениях
294
NVIDIA продала майнерам большую часть видеокарт GeForce RTX 3080/3090 на 175 млн$ – Wccftech
64
Добавлена поддержка процессоров AMD Ryzen 5000 и технологии SAM для плат с X470, B450, X370 и A320
84
Анонсирована новая версия Xiaomi Redmi Note 9 на Snapdragon 662 с аккумулятором ёмкостью 6000 мА*ч
1
Видеокарты RX 6800/XT от производителей нерефов появились в магазинах и сразу исчезли
50
В дефиците Ryzen и Radeon виноваты игровые консоли
46
Покупатели Steam-версии Cyberpunk 2077 получат эксклюзивный контент
12
Intel может неожиданно представить процессоры Rocket Lake-S в начале 2021 года
139
В Epic Games Store началась огромная распродажа к «Чёрной пятнице» и бесплатная раздача MudRunner
11
AMD считает, что только Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 годятся для игр в разрешении 4K
80
AMD обеспечит поддержку технологии Smart Access Memory на материнских платах B450 и X470
17
AMD напомнила о соперницах для своих видеокарт — RX 6800 противостоит GeForce RTX 3080 и RTX 3070
24
SanDisk – всё: с первого января наименование компании изменится
10
MSI отзывает видеокарты GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 SUPRIM X
7
Некоторые компоненты PlayStation 5 работают на пределе температуры
45
55 смартфонов Xiaomi получат прошивку MIUI 13
8
Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G представлен официально – самый дешёвый в мире смартфон со 108-Мп камерой
4
GeForce RTX 3080 20 ГБ и RTX 3060 Ti 6 ГБ от компании MSI прошли регистрацию в ЕЭК
56
Биткоин на исторических максимумах, эксперты ждут дальнейший рост и отскок вниз
16
Названы самые быстрые модели Radeon RX 6800 XT и RX 6800 - Tom's Hardware
23

Популярные статьи

10 лучших пошаговых стратегий последних 10 лет на ПК
35
Вместо RTX 3080 купил Xbox series X - делюсь впечатлениями
122
Запуск PlayStation 5 – дефицит, баги и мертвые консоли
69
Диванная аналитика на тему очередной победы AMD над Intel на фоне разбитых надежд фанатов NVIDIA
45
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z490-E Gaming
18
Обзор и тестирование смартфона Oukitel WP8 Pro
5
Обзор игры и тестирование актуальных видеокарт в Call of Duty: Black Ops Cold War
3
Черная пятница в BOBKeys: Windows 10 Pro OEM за $13 с дополнительной скидкой 25%

Сейчас обсуждают

sevik68
21:57
вроде 34, точнее не помню
Core i7 8700K против всех – изучаем реальную производительность Ryzen 7 5800X vs Intel в тесте SH
Paxton Fettel
21:57
Читаю Cyberpunk 2077 и перенести - уже за сердце хватаюсь
Cyberpunk 2077 позволит перенести сохранения со старой консоли на новую
Testnamev Nexus
21:54
И сокет 1151 ...) А сколько он стоил на момент выхода?
Core i7 8700K против всех – изучаем реальную производительность Ryzen 7 5800X vs Intel в тесте SH
flyval
21:53
А где вы там нашли 0?
Диванная аналитика на тему очередной победы AMD над Intel на фоне разбитых надежд фанатов NVIDIA
sevik68
21:49
зря палит ушел от JetStream'ов, легендарная линейка, но видимо дорогая в производстве
В сети появились изображения карт RTX 3060 Ti от Palit
Юрка Затварницкий
21:49
ТОже собрал 10900К+64гб оперы+ мать+3090+корпус_БП1500 водянка на все за 54...так что чет ты за дорого собрал комп себе
Вместо RTX 3080 купил Xbox series X - делюсь впечатлениями
sevik68
21:45
учитывая термопасту у 8700к его жизненный цикл подходит к концу
Core i7 8700K против всех – изучаем реальную производительность Ryzen 7 5800X vs Intel в тесте SH
Listoman
21:43
Хотя нигде эти карты никаких особых результатов не показывают, то есть кол-во произведённых экземпляров очень мало)
Доступность видеокарт Radeon RX 6000 находится на крайне низком уровне
Ден
21:40
Даже по этим недотестам понятно, что 8700 на текущий момент топчик за свои деньги.
Core i7 8700K против всех – изучаем реальную производительность Ryzen 7 5800X vs Intel в тесте SH
goro
21:31
На деле, рыночек решает совсем на так, как в сказаниях из 90-х =)
NVIDIA продала майнерам большую часть видеокарт GeForce RTX 3080/3090 на 175 млн$ – Wccftech
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем