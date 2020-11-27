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С сентября сообщество активно обсуждает проблемы с доступностью игровых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30-серии. Купить новые видеокарты достаточно сложно — поставки ограничены, а то, что доходит до точек продаж практически моментально раскупается. Компания AMD вселяла надежды на то, что старт продаж Radeon RX серии 6000 не будет омрачен проблемами с доступностью видеокарт. Однако на деле оказывается, что ситуация с продажами моделей семейства BigNavi не лучше, чем с видеокартами Ampere.

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Ранее в новостях упоминался датский интернет-магазин Proshop, который делился с покупателями статистикой по заказам и имеющимся на складе позициям. На старте продаж GeForce RTX 3090 и RTX 3080 сообщество недоумевало, когда интернет-магазин заявил о наличии лишь пары сотен моделей NVIDIA из заказа на несколько тысяч экземпляров. Теперь, на старте продаж видеокарт AMD от сторонних производителей, интернет-магазин получил всего лишь 25 экземпляров RX 6800 XT и 100 экземпляров RX 6800.

Ситуация с доступностью видеокарт AMD достаточно тяжелая. Поэтому не стоит надеяться на то, что новые видеокарты Radeon RX 6000 будет найти в продаже легче, чем видеокарты GeForce RTX 30. Возможно, ситуация улучшится к началу следующего года, с выходом моделей среднего сегмента.