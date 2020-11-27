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Во-первых, среди зарегистрированных моделей присутствуют видеокарты GeForce RTX 3080 20G, что говорит о возможном появлении вариантов RTX 3080 с 20 ГБ видеопамяти от сторонних производителей. Отметим, что по сообщениям китайских технологических ресурсов, партнеры NVIDIA подтвердили существование и подготовку RTX 3080 Ti, которая по характеристикам графического процессора будет близка к RTX 3090, но получит меньший объем памяти с меньшей шиной. Модели, представленные MSI, это не Ti версии, а собственные модели RTX 3080 от MSI с увеличенным объемом памяти. Они сохранят графический чип GA102-200 с 8704 CUDA-ядрами.

Источник изображения: Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) реклама

Во-вторых, MSI зарегистрировала модели GeForce RTX 3060 Ti 6G, что очень странно. Уже не секрет, что RTX 3060 Ti получила 8 ГБ видеопамяти с шиной 256-бит, а базовая модель RTX 3060, по слухам, получит 6 или 12 ГБ видеопамяти с шиной 192-бит. Вариант RTX 3060 Ti с 6 ГБ видеопамяти ранее не планировался и никем не упоминался. Означает ли это, что сторонние производители могут просто отключить 2 ГБ памяти от графического чипа GA104-200 и выпустить свои более дешевые варианты RTX 3060 Ti — пока неизвестно. Также не стоит забывать, что зачастую не все модели, зарегистрированные в ЕЭК, доходят до производства.

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Отдельного внимания заслуживают модели SEA HAWK RTX 3090 и RTX 3080. Вероятно, в скорости MSI представит новую итерацию моделей с необслуживаемой системой жидкостного охлаждения.

Источник: @KOMACHI_ENSAKA и ЕЭК