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Вчера появились первые данные производительности GeForce RTX 3060 Ti в бенчмарке Ashes of the Singularity. Результаты были получены при настройках графики Crazy_1080p, которые могли не полностью загрузить новую видеокарту. Испытания в более тяжелых режимах долго ждать не пришлось и сегодня появились результаты GeForce RTX 3060 Ti в 4K разрешении — при пресете Crazy_4K.

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Новинка не увеличила отставание от GeForce RTX 3070, а даже сократила его. Среднее количество кадров RTX 3060 Ti составило 68 FPS, что на 6-7% меньше, чем у RTX 3070. В режиме Crazy_1080p разрыв составлял 9-10%. Что касается общей оценки, то RTX 3060 Ti удалось заработать 6300 баллов, что на 500 баллов меньше результата RTX 3070.

Источник изображения: Ashes of the Singularity

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От AMD Radeon RX 6800 модель NVIDIA отстает существеннее — на 14%. Но эти видеокарты располагаются в разных весовых категориях. Соперником GeForce RTX 3060 Ti должен выступить Radeon RX 6700 XT, появление которого ожидается в начале следующего года.

Если верить слухам, то вариант от AMD теоретически должен быть более привлекательным, поскольку ожидается, что компания оснастит свое решение 12 ГБ видеопамяти и сохранит Infinity Cache, но эти данные официально не подтверждены. Также неизвестна производительность в трассировке лучей. Поэтому RTX 3060 Ti может стать неплохим вариантом для тех, кто хочет сделать себе подарок и приобрести отличную видеокарту для игр в этом году, но эти планы могут сорвать майнеры, которые уже присмотрелись к новинке.