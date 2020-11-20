В первом обзоре Red Devil Radeon RX 6800 XT видеокарта побила рекорд 3DMark Fire Strike
Вчера PowerColor под брендом Red Devil представила свою премиум версию Radeon RX 6800 XT. Новость в основном содержала общую информацию и некоторые особенности дизайна. Характеристики могли быть раскрыты только 25 ноября, но один из тайских компьютерных порталов уже получил тестовый экземпляр и продемонстрировал, на что способен претендент на звание одной из лучших RX 6800 XT.
реклама
Портал Extreme IT на своем одноименном YouTube канале провел краткий обзор и тестирование PowerColor Radeon RX 6800 XT Red Devil. Видеокарта получила существенный разгон графического чипа: базовая частота составляет 2090 МГц, а форсированная — до 2340 МГц. Для эталонной версии AMD частоты установлены на уровне 2015 и 2250 МГц соответственно.
На заводских частотах Radeon RX 6800 XT Red Devil набрала в 3DMark Fire Strike 52601 графический балл. Рекорд графического счета для видеокарты RX 6800 XT, зафиксированный в базе данных 3DMark, составляет 56477 баллов, рекорд для одиночной видеокарты — 56516.
Но Radeon RX 6800 XT Red Devil удалось побить рекорд графического счета на частотах 2600…2650 МГц для графического чипа и 2150 МГц для видеопамяти. Видеокарта набрала 56756 графических баллов. Этот разгон не был абсолютно стабильным, но позволил полностью пройти через все тестовые сцены 3DMark Fire Strike.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила