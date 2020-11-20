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Вчера PowerColor под брендом Red Devil представила свою премиум версию Radeon RX 6800 XT. Новость в основном содержала общую информацию и некоторые особенности дизайна. Характеристики могли быть раскрыты только 25 ноября, но один из тайских компьютерных порталов уже получил тестовый экземпляр и продемонстрировал, на что способен претендент на звание одной из лучших RX 6800 XT.

Источник изображения: PowerColor реклама

Портал Extreme IT на своем одноименном YouTube канале провел краткий обзор и тестирование PowerColor Radeon RX 6800 XT Red Devil. Видеокарта получила существенный разгон графического чипа: базовая частота составляет 2090 МГц, а форсированная — до 2340 МГц. Для эталонной версии AMD частоты установлены на уровне 2015 и 2250 МГц соответственно.

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На заводских частотах Radeon RX 6800 XT Red Devil набрала в 3DMark Fire Strike 52601 графический балл. Рекорд графического счета для видеокарты RX 6800 XT, зафиксированный в базе данных 3DMark, составляет 56477 баллов, рекорд для одиночной видеокарты — 56516.

Но Radeon RX 6800 XT Red Devil удалось побить рекорд графического счета на частотах 2600…2650 МГц для графического чипа и 2150 МГц для видеопамяти. Видеокарта набрала 56756 графических баллов. Этот разгон не был абсолютно стабильным, но позволил полностью пройти через все тестовые сцены 3DMark Fire Strike.

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