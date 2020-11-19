PowerColor рассказала о дизайне трехслотовой Radeon RX 6800 XT Red Devil
PowerColor опубликовала снимки и список ключевых особенностей дизайна видеокарты Red Devil Radeon RX 6800 XT. Но снова не привела никаких данных о рабочих частотах, что является одним из ключевых вопросов при оценке видеокарт такого класса. Пока лишь доступна информация об основных особенностях, среди которых:
- Двойной BIOS с тихим и производительным режимом.
- Усиленная задняя пластина с вентиляционными отверстиями.
- Переработанная печатная плата с подсистемой питания, реализованной по схеме 14+2. В референсной версии используется 15 фаз.
- В подсистеме питания применяются транзисторы DrMOS, и высококачественные полимерные конденсаторы. Дополнительное питание реализовано посредством двух 8-контактх разъемов — как и на референсной версии.
- Система охлаждения представлена огромным радиатором с 7 тепловыми трубками. Все это великолепие занимает не менее 3 слотов расширения. Возможно, даже больше, поскольку изгиб кожуха системы охлаждения может выходить за рамки этого пространства.
- На задней панели присутствуют 2 разъемами DisplayPort, 1 разъем HDMI и 1 разъем USB Type-C.
- Не обошлось и без регулируемой RGB-подсветки.
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Подробностей о технических характеристиках и цене придется подождать до 25 ноября — это дата официального старта продаж видеокарт Radeon 6000 от сторонних производителей.
Источник: PowerColor
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