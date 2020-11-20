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GeForce 3070 Ti может получить уникальный графический чип и 320-битную шину — данные инсайдера

NVIDIA нужно укреплять свои позиции на рынке. Модель GeForce RTX 3070 Ti может получить уникальный графический процессор и затмить Radeon RX 6800. Но объем видеопамяти снова не радует.
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По результатам первых обзоров уже можно сказать, что новая серия видеокарт от AMD получилась достаточно успешной. Модель Radeon RX 6800 выглядит очень неплохо в сравнении с GeForce RTX 3070, а RX 6800 XT не намного слабее RTX 3080. Очевидно, что NVIDIA хочет укрепить свои позиции на рынке, поэтому, по слухам, компания уже готовит модели RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti.

Источник изображения: NVIDIA GeForce RTX 30 Series | Official Launch Event

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На данный момент официально о новинках ничего не известно. Ранее инсайдеры сообщили о технических характеристиках GeForce RTX 3080 Ti, которые могут стать финальными. Для RTX 3070 Ti все еще идет подбор оптимальной конфигурации. По информации инсайдера, известного в twitter как @kopite7kimi, NVIDIA рассматривала две версии графического чипа для RTX 3070 — GA104 и урезанный GA102. Но все они были отменены.

Источник изображения: @kopite7kimi
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Как ранее сообщали инсайдеры, у NVIDIA есть лабораторный чип GA103, который первоначально планировался для GeForce RTX 3080, но был законсервирован. По последним предположениям, он может стать основой RTX 3070 Ti. В своем twitter @kopite7kimi сообщает, что графический чип GA103-300-A1 содержит 7424 CUDA-ядер. Графический чип GA104-300, применяемый в RTX 3070, содержит 5888 CUDA-ядер. Также предполагается, что видеокарта получит память GDDR6X с шиной 320-бит, а это значит, что ее объем будет равен 10 ГБ.

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Источник: @kopite7kimi

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