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Список игр, поддерживающих технологию интеллектуального сглаживания NVIDIA DLSS пополнили 4 новые проекта. Среди них популярная многопользовательская военная игра War Thunder. С обновлением «Новая сила» игра переехала на обновленный движок Dagor 6.0 и получила поддержку DLSS, что позволяет серьезно повысить производительность и качество изображения. По данным NVIDIA, включение DLSS позволяет увеличить среднее количество кадров для GeForce RTX 2060 на 40% в разрешении 4K.

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Поддержку DLSS также получил новейший блокбастер Call of Duty: Black Ops Cold War. Новая часть франшизы может похвастаться поддержкой целого ряда уникальных технологий NVIDIA, среди которых трассировка лучей и инструменты для снижения задержки ввода, создания захватывающих скриншотов и видео-повторов.

Источник: NVIDIA

Кроме этого, поддержка DLSS теперь доступна в шутерах Enlisted и Ready or Not. Для последнего NVIDIA включает поддержку аппаратного ускорения трассировки лучей для отражений, локальных теней и глобального затенения. В этих проектах DLSS позволяет увеличить производительность от 50 до 120%.

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Источник: NVIDIA