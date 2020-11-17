AMD назвала дату релиза техно-демо Hangar21 для видеокарт RDNA2
В новой серии видеокарт AMD Radeon RX 6000 богатый набор инструментов для повышения качества изображения FidelityFX дополнился аппаратной поддержкой трассировки лучей, переменной скоростью затенения (Variable Rate Shading) и рядом других функций. Чтобы продемонстрировать все возможности своих новых видеокарт, компания создала специальное демонстрационное демо, которое получило название Hangar21.
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Накануне AMD сообщила дату релиза технологического демо Hangar21, демонстрирующего всю мощь и возможности архитектуры RDNA2 и видеокарт на ее основе. Hangar21 станет доступна 19 ноября — на следующий день после старта продаж Radeon RX 6800 и RX 6800 XT. Неизвестно, получили ли представители технологических СМИ доступ к Hangar21 заранее. Хотелось бы посмотреть на возможности видеокарт уже в момент появления первых обзоров.
Со слов компании, в технологической демонстрации мы увидим реалистичный свет, тени и отражения. Часть демонстрации, попавшая в трейлер, выглядит гораздо привлекательнее, чем AMD RDNA2 DirectX Raytracing (DXR) Demo, которое появилось в марте этого года.
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