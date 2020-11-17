Nicehash опровергает слухи о высокой производительности Radeon RX 6800 в майнинге
Ранее в сети распространились слухи о том, что серия видеокарт AMD Radeon RX 6000 будет обладать огромной производительностью в майнинге криптовалют. В сообщениях утверждалось, что хешрейт Radeon RX 6800 на 50% выше, чем у NVIDIA GeForce RTX 3090 при гораздо меньшем энергопотреблении. Позже эти слухи получили опровержение от известного инсайдера, а теперь первоначальная информация признана недостоверной и одной из крупнейших майнинг-площадок.
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Известный майнинг сервис Nicehash опроверг утверждения о высокой производительности Radeon RX 6800 в майнинге, заявив, что модель обеспечивает хешрейт 50…70 мегахешей в секунду, что лишь немного лучше показателей RX 5700 XT.
По оценкам Nicehash, даже с такой невысокой производительностью Radeon RX 6800 все равно будет прибыльной. Тем не менее, прибыльность не будет достаточно высокой, чтобы сделать RX 6800 привлекательной целью инвестиций для майнеров криптовалют.
Если утверждения Nicehash верны, то это отличная новость для любителей игр и фанатов AMD. Компания сможет продавать свою продукцию целевому рынку, а покупатели будут иметь больше шансов приобрести графическую карту серии Radeon RX 6000 в розничных магазинах. Ожидается, что новые модели Radeon и так будут в дефиците, поэтому майнеры тут совсем не к месту.
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