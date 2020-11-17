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Ранее в сети распространились слухи о том, что серия видеокарт AMD Radeon RX 6000 будет обладать огромной производительностью в майнинге криптовалют. В сообщениях утверждалось, что хешрейт Radeon RX 6800 на 50% выше, чем у NVIDIA GeForce RTX 3090 при гораздо меньшем энергопотреблении. Позже эти слухи получили опровержение от известного инсайдера, а теперь первоначальная информация признана недостоверной и одной из крупнейших майнинг-площадок.

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Известный майнинг сервис Nicehash опроверг утверждения о высокой производительности Radeon RX 6800 в майнинге, заявив, что модель обеспечивает хешрейт 50…70 мегахешей в секунду, что лишь немного лучше показателей RX 5700 XT.

По оценкам Nicehash, даже с такой невысокой производительностью Radeon RX 6800 все равно будет прибыльной. Тем не менее, прибыльность не будет достаточно высокой, чтобы сделать RX 6800 привлекательной целью инвестиций для майнеров криптовалют.

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Если утверждения Nicehash верны, то это отличная новость для любителей игр и фанатов AMD. Компания сможет продавать свою продукцию целевому рынку, а покупатели будут иметь больше шансов приобрести графическую карту серии Radeon RX 6000 в розничных магазинах. Ожидается, что новые модели Radeon и так будут в дефиците, поэтому майнеры тут совсем не к месту.

Источник: OC3D, Nicehash