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Как и ожидалось, первые демонстрации новейших видеокарт AMD Radeon RX 6000 начинают появляться в сети. Сегодня снимается эмбарго на демонстрацию референсной модели RX 6800 и ее XT варианта. Обзоры новинок появятся только в день начала продаж — в среду, 18 ноября. Пока, можно только подробно ознакомиться со строением и внешним видом представителей архитектуры RDNA2. Флагман, RX 6900 XT, станет доступен позже — в начале декабря.

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Австралийский YouTube канал HardwareUnboxed продемонстрировал новинки и рассказал о розничных продажах в отношении наличия видеокарт на старте продаж. Кажется, количество видеокарт будет очень ограничено.





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В материале HardwareUnboxed отмечается (8:04), что доступность этих видеокарт будет горячей темой после их выпуска. На бумаге они будут представлены 18 ноября, но купить, с большой вероятностью, их смогут не многие. Розничные продавцы говорят об ужасно ограниченных запасах. Ситуация схожа со стартом продаж GeForce RTX 3080. Доступность различается от региона к региону, приведенная информация актуальна для Австралии.

Видеокарты от сторонних производителей появятся на рынке 25 ноября. Они также будут представлены в ограниченном количестве. Рынок наполнится предложениями не раньше, чем через несколько недель.

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Источник: HardwareUnboxed, VideoCardz