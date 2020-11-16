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Среди любителей аркадных автосимуляторов слово Underground ассоциируется с названием знаменитой серии игр, продолжение которой с нетерпением ждут уже много лет, но о нем так ничего и не известно. Зато известно об игре Underground Garage, которая позволит любителям ночных гонок почувствовать себя в роли продвинутого автомеханика, занимающегося тюнингом и подготовкой спортивных автомобилей.

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Новая игра от студии BeardedBrothers получила дату релиза — в Steam игра станет доступна в 4 квартале 2021 года. Кроме ПК Underground Garage появится на Nintendo Switch, Xbox и PlayStation. Тонкая настройка технической части автомобиля, а также внешний тюнинг — это далеко не все возможности Underground Garage.

Известно, что в игре будет более 6000 интерактивных деталей, а список доступных автомобилей насчитывает 30 моделей. На скриншотах уже можно заметить представителей американского, немецкого и японского автопрома. Испытывать автомобили игроки смогут в двух тестовых режимах: свободного вождения и уличных гонок.

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Источник: Steam