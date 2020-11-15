Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Директор игрового подразделения Microsoft несколько дней назад воодушевленно сообщал о грандиозных продажах новых игровых консолей Xbox Series X и S. Официальных цифр компания раскрывать не собирается, но это не мешает крупнейшим ритейлерам делиться с сообществом своей информацией.

реклама



На данный момент известно, что в первый день после торжественного открытия продаж Microsoft реализовала около 155000 экземпляров приставок. Таким образом, только за один день объемы продаж нового поколения игровых консолей в несколько раз превысили таковые для Xbox One и это с учетом ограниченных поставок и дефицита, из-за которого многие фанаты Xbox пока остаются с пустыми руками. Предыдущая консоль Microsoft только за два дня продалась тиражом в 150000 экземпляров.

Как отмечал Фил Спенсер (англ. Phil Spencer) в своем интервью, Xbox важны не объемы продаж, а игровая активность сообщества и с этим у новых консолей все отлично. Сообщается, что счастливые покупатели уже запустили 3594 различных игр на своих консолях Xbox Series X и S в первые 24 часа после старта продаж. Эта цифра также демонстрирует, как владельцы рады опробовать свои любимые игры на новом поколении консолей.

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Дешевая 3080 MSI в Compeo.ru RTX 3070 дешевле всего в XPERT.RU Лютые нерефы 3080 - EVGA ASUS MSI в XPERT.RU 7 видов 3090 в Регарде - цены пошли вниз

Источник: Gamesradar; Изображение: Xbox