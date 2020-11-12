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Продажи игровых консолей Xbox Series от Microsoft начались 10 ноября и уже на второй день бьют все мыслимые и немыслимые рекорды. Как сообщает Фил Спенсер (англ. Phil Spencer), директор игрового подразделения Microsoft, продажи консолей Xbox за последние сутки установили новый рекорд. Объемы продаж гораздо выше, чем любых других игровых консолей Xbox прошлых поколений.

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В своем сообщении Фил Спенсер также поблагодарил сообщество за поддержку и обнадежил тех, кто еще не успел приобрести новую консоль — компания плотно работает с розничными продавцами и пополняет запасы Xbox как можно быстрее.

Точные объемы продаж не сообщаются и, вероятно, никогда не станут известны. В интервью The Guardian Фил Спенсер сообщил, что компания Microsoft не собирается публично раскрывать данные о продажах консолей, даже если Xbox Series X и S значительно превзойдут в этом PlayStation 5. Также Спенсер отметил, что объем продаж не является целью команды Xbox. «Главный результат работы — это то, сколько игроков мы видим и как часто они играют. Это движет Xbox».

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Источник: Phil Spencer @XboxP3; Изображение: Xbox