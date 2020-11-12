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Появилось видео распаковки MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM

SUPRIM — новая премиальная линейка видеокарт от MSI. Новинки должны были быть анонсированы только в конце ноября, но некоторые пользователи опередили компанию.
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Некоторое время назад стало известно, что компания MSI готовит новый  бренд видеокарт в линейке GeForce RTX 30. Он получил название SUPRIM. Как ожидается, под брендом SUPRIM будут изготавливаться премиальные версии видеокарт с улучшенной компонентной базой и продвинутым охлаждением.

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Ранее в сети появилось несколько фотографий MSI GeForce RTX 3090 в исполнении SUPRIM, а теперь стало доступно видео распаковки флагманской видеокарты GeForce RTX 3080. Публикация обзоров видеокарт SUPRIM находится под эмбарго, но это не помешало пользователю Facebook под именем Hitman Tan опубликовать свой материал.

Изображения: Hitman Tan

Как уточняет портал VideoCardz, серия SUPRIM оснащена системой охлаждения TRI FROZR 2S. Конструкция включает в себя три вентилятора Torx 4.0, массивную центральную тепловую трубку, медную теплораспределительную пластину и  алюминиевую заднюю панель. Видеокарта оснащена двойным BIOS с бесшумным и игровым профилями.

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Источник: Hitman Tan, VideoCardz, @harukaze5719

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Теги

nvidia msi geforce rtx 3080 geforce rtx 30 nvidia geforce
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Сейчас обсуждают

NOFX
18:30
Да 3080Ти надо обождать. Либо если горит пукан,то брать Strix.
Появилось видео распаковки MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM
Listoman
18:29
Это просто все возможные названия, ничего конкретного они не значат)
AMD может выпустить сверхмощную игровую видеокарту Radeon RX 6950 ХТ
KXM
18:29
Ну если для тебя русский язык это пытка, то я пожалуй напишу ещё пару слов).
Появилось видео распаковки MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM
toottaa
18:29
AMD хочет уничтожить не только Интел , ля , топ контора , реально ТОП
AMD может выпустить сверхмощную игровую видеокарту Radeon RX 6950 ХТ
Jack Reacher
18:28
Ровно 1 год назад та же Sapphire зарегестрировала Внимание : -кучу карт 5750, 5850 ... список огромен https://cdn.videocardz.com/1/2020/11/Sapphire-Radeon-RX-5000-Series.png
AMD может выпустить сверхмощную игровую видеокарту Radeon RX 6950 ХТ
Listoman
18:28
Для конкуренции с 3090 надо делать)
AMD может выпустить сверхмощную игровую видеокарту Radeon RX 6950 ХТ
SATelit
18:28
Скорей одеколона Саша....
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NOFX
18:28
В любом случае,пока только Асус похоже собирает на совесть карты. Хотя сам признаться люблю MSI,но данные карты выглядят как недоделки какие-то. Как будто сначало собирал один китаец,смена кончилась и...
Появилось видео распаковки MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM
KhabMan
18:28
Это не мешало им продать всё, что они выставили на продажу:) Так что вряд ли отказ от покупки Собакевича их сильно расстроит
Торговые сети начали готовиться к поступлению NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
Paxton Fettel
18:27
Еще слово и я звоню твоей училке по русскому. Это пытка для глаз.
Появилось видео распаковки MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM
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