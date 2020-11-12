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Некоторое время назад стало известно, что компания MSI готовит новый бренд видеокарт в линейке GeForce RTX 30. Он получил название SUPRIM. Как ожидается, под брендом SUPRIM будут изготавливаться премиальные версии видеокарт с улучшенной компонентной базой и продвинутым охлаждением.

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Ранее в сети появилось несколько фотографий MSI GeForce RTX 3090 в исполнении SUPRIM, а теперь стало доступно видео распаковки флагманской видеокарты GeForce RTX 3080. Публикация обзоров видеокарт SUPRIM находится под эмбарго, но это не помешало пользователю Facebook под именем Hitman Tan опубликовать свой материал.

Изображения: Hitman Tan

Как уточняет портал VideoCardz, серия SUPRIM оснащена системой охлаждения TRI FROZR 2S. Конструкция включает в себя три вентилятора Torx 4.0, массивную центральную тепловую трубку, медную теплораспределительную пластину и алюминиевую заднюю панель. Видеокарта оснащена двойным BIOS с бесшумным и игровым профилями.

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Источник: Hitman Tan, VideoCardz, @harukaze5719