MSI GeForce RTX 3090 Suprim X оснащается тремя восьмиконтактными разъёмами питания
Немного отвлечь внимание публики на продукцию партнёров NVIDIA позволяют откровения на страницах Reddit одного из счастливых обладателей видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Suprim X. Новинка досталась ему случайно, что не мешает проводить тестирование и делиться фотографиями данного графического решения, которое в иерархии моделей MSI займёт верхнюю ступень до тех пор, пока не будет выпущена версия Lightning.
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Оснащённая системой охлаждения с тремя вентиляторами и управляемой RGB-подсветкой, эта видеокарта имеет длину 332 мм. В комплекте поставки идёт специальный кронштейн дополнительного крепления, увеличивающий жёсткость конструкции и снижающий нагрузку на слот расширения материнской платы. Коврик для мышки в комплекте тоже предусмотрен.
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По словам обладателя видеокарты, она способна самостоятельно повышать частоту графического процессора до 1965 МГц. С оборотной стороны печатная плата прикрыта металлической пластиной.
К блоку питания видеокарта подключается при помощи трёх восьмиконтактных разъёмов. Словом, выглядит новинка достаточно серьёзно, энтузиастам определённо имеет смысл обратить на неё внимание.
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