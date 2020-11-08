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В сети появилось сравнительное фото видеокарт AMD Radeon RX 6800 XT и NVIDIA GeForce RTX 3070. Фотографию опубликовал менеджер одного из подразделений компании Lenovo. Некоторые читатели могут узнать на фотографии модель Radeon, которая вчера появилась в сети и натолкнула сообщество на мысль о существовании версии RX 6800 XT Black Edition. На самом деле оказалось, что RX 6800 XT в матово-черном исполнении — это всего лишь OEM версия видеокарты, которая устанавливается, в том числе в готовые игровые системы компании Lenovo.

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На фотографии можно увидеть, что размеры видеокарт практически одинаковы. Габариты печатной платы у модели GeForce RTX 3070 меньше, но догнать в размерах RX 6800 XT ей позволяет массивная система охлаждения с двумя большими вентиляторами.

Источник: VideoCardz и @WolStame Weibo

Стоит отметить интересный дизайн системы охлаждения RX 6800 XT. На данный момент детали ее конструкции остаются неизвестными, но можно предположить, что AMD использовала испарительную камеру и, возможно, система охлаждения конструктивно будет схожа с решением, применяемым в Radeon VII. Немного подробнее система охлаждения представлена на сайте AMD — взрывной вид модели RX 6800 XT можно увидеть на ее странице.

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Кроме общих фотографий Radeon RX 6800 XT и GeForce RTX 3070, Wolstame также предоставил снимки игрового компьютера Lenovo Blade 7000P с новой видеокартой Radeon.

Источник: VideoCardz, WolStame Weibo