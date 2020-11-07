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На китайских технических ресурсах появилась фотография видеокарты AMD Radeon RX 6800 XT с необычным дизайном. Оригинальная RX 6800 XT выполнена в светло-серых тонах с серебристыми вставками, а модель, представленная на фото, полностью черная.

Источник: @harukaze5719 и VideoCardz реклама

Можно было бы предположить, что это инженерный образец. Но портал VideoCardz подчеркивает, что на видеокарте уже нанесены опознавательные наклейки, которые присутствуют на экземплярах, предназначенных для продажи.

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Возможно, это вариант видеокарты от стороннего производителя. Но сторонние производители, как правило, заменяют наклейки на вентиляторах и наносят другие опознавательные знаки со своими брендами.

Представленный образец выглядит точно так же, как видеокарта эталонного дизайна, с той лишь разницей, что основной цвет видеокарты матовый черный, а края лопастей вентиляторов окрашены в серебристый цвет. Интересно, может ли AMD создать серию Black Edition для новых видеокарт Radeon и чем она могла бы отличаться от стандартных моделей.

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Источник: @harukaze5719 и VideoCardz