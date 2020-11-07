Замечена необычная версия AMD Radeon RX 6800 XT Black Edition
На китайских технических ресурсах появилась фотография видеокарты AMD Radeon RX 6800 XT с необычным дизайном. Оригинальная RX 6800 XT выполнена в светло-серых тонах с серебристыми вставками, а модель, представленная на фото, полностью черная.
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Можно было бы предположить, что это инженерный образец. Но портал VideoCardz подчеркивает, что на видеокарте уже нанесены опознавательные наклейки, которые присутствуют на экземплярах, предназначенных для продажи.
Возможно, это вариант видеокарты от стороннего производителя. Но сторонние производители, как правило, заменяют наклейки на вентиляторах и наносят другие опознавательные знаки со своими брендами.
Представленный образец выглядит точно так же, как видеокарта эталонного дизайна, с той лишь разницей, что основной цвет видеокарты матовый черный, а края лопастей вентиляторов окрашены в серебристый цвет. Интересно, может ли AMD создать серию Black Edition для новых видеокарт Radeon и чем она могла бы отличаться от стандартных моделей.
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Источник: @harukaze5719 и VideoCardz
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