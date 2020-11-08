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Компания 2K изготовила уникальную версию Xbox Series X Borderlands 3 Claptrap

Игровая консоль Xbox Series X выполнена в единственном экземпляре и будет разыграна 9 ноября.
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Компания 2K решила разыграть уникальную игровую консоль Xbox Series X в честь старта нового сезона Borderlands 3 и выхода игры на консолях нового поколения. Дизайн консоли был разработан художником, известным в социальных сетях как POPE @XboxPope. POPE прославился за счет создания необычных и красочных концептов консолей и на этот раз дизайнер получил возможность воплотить один из своих проектов в жизнь.

Источник изображения: Borderlands 3 Official Reveal Trailer

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Знаменитый робот Claptrap из серии игр Borderlands стал источником вдохновения для дизайнера и в результате появилась одноименная Borderlands 3 Claptrap Xbox Series X. Уникальный дизайн получила не только консоль, но и ее контроллер.

Источник изображений: @2K_UK

Borderlands 3 Claptrap Xbox Series X изготовлена в единственном экземпляре и будет разыграна компанией 2K уже завтра. Несмотря на скорое начало события, подробности розыгрыша не сообщаются. С большой вероятностью, возможность участия в розыгрыше получат только жители стран Европы. Остальные могут только оценить дизайн Borderlands 3 Claptrap Xbox Series X и других работ POPE.

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Если вы все таки хотите узнать подробности конкурса, то следите в ближайшее время за страницами 2K и POPE в социальных сетях.

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Теги

2k games xbox xbox series x borderlands 3
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