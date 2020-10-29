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Разработчики Gearbox Software с радостью сообщили о полной готовности версии Borderlands 3 следующего поколения. На официальной странице Borderlands 3 в twitter сообщается, что последняя часть знаменитой франшизы прошла финальную сертификацию для моделей X и S игровой консоли Xbox Series, а также для PlayStation 5. Сроки релиза не изменились — некст-ген версия станет доступна сразу с выходом консолей в продажу.

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Ранее в этом месяце студия сообщила о подготовке обновленной версии игры и рассказала, какие особенности приобретет Borderlands 3 нового поколения. Со слов разработчика, графика в игре подверглась ряду улучшений. На флагманской версии консоли Xbox Series и на PlayStation 5 игроки смогут насладиться плавным геймплеем при 60 кадрах в секунду и разрешении 4K. Этот режим будет доступен не только для одиночного режима, но и для кооперативной игры в мультиплеере.

Xbox Series S не сможет обеспечить такой уровень производительности, но другие особенности некст-ген версии младшей версии консоли Xbox будут доступны. Среди этих особенностей разделение экрана до 4 зон для игры с друзьями на одной приставке.

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Бесплатное обновление доступно владельцам Borderlands 3 на текущих платформах в рамках одного и того же семейства с сохранением всего дополнительного контента и игрового прогресса. Однако владельцы физических копий должны учесть то, что им потребуется консоль с дисководом!