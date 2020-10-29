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Версия Borderlands 3 для консолей следующего поколения готова — игра прошла сертификацию

Разработка завершена и некст-ген версия игры Borderlands 3 сертифицирована для консолей следующего поколения. Что ожидать от обновленной игры рассказали разработчики Gearbox Software.
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Разработчики Gearbox Software с радостью сообщили о полной готовности версии Borderlands 3 следующего поколения. На официальной странице Borderlands 3 в twitter сообщается, что последняя часть знаменитой франшизы прошла финальную сертификацию для моделей X и S игровой консоли Xbox Series, а также для PlayStation 5. Сроки релиза не изменились — некст-ген версия станет доступна сразу с выходом консолей в продажу.

Источник изображения: Borderlands 3 Official Reveal Trailer

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Ранее в этом месяце студия сообщила о подготовке обновленной версии игры и рассказала, какие особенности приобретет Borderlands 3 нового поколения. Со слов разработчика, графика в игре подверглась ряду улучшений. На флагманской версии консоли Xbox Series и на PlayStation 5 игроки смогут насладиться плавным геймплеем при 60 кадрах в секунду и разрешении 4K. Этот режим будет доступен не только для одиночного режима, но и для кооперативной игры в мультиплеере.

Источник изображения: @Borderlands

Xbox Series S не сможет обеспечить такой уровень производительности, но другие особенности некст-ген версии младшей версии консоли Xbox будут доступны. Среди этих особенностей разделение экрана до 4 зон для игры с друзьями на одной приставке.

Источник изображений: borderlands.com
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Бесплатное обновление доступно владельцам Borderlands 3 на текущих платформах в рамках одного и того же семейства с сохранением всего дополнительного контента и игрового прогресса. Однако владельцы физических копий должны учесть то, что им потребуется консоль с дисководом!

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Теги

игры playstation 5 gearbox software xbox xbox series x borderlands 3 xbox series s gearbox xbox white
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t-dirt
14:29
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t-dirt
14:28
потом идёт даунскейлинг и точка.
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ego0550
14:27
Так вот в ней как раз включение RTX чаще всего и портит картинку, т.к. полностью убирает традиционные эффекты, но на полноценные RTX не хватает. Да и честно сказать - графика в метро слишком уж устаре...
AMD тестирует технологию Super Resolution — аналог NVIDIA DLSS
Сергей Vorvort
14:27
То же самое. Я дополнил твой ответ.
AMD тестирует технологию Super Resolution — аналог NVIDIA DLSS
Алексей Кутерев
14:27
Вот у вас полыхнуло-то.
AMD тестирует технологию Super Resolution — аналог NVIDIA DLSS
Чувак
14:27
Инновация. На втором клике по ярлыку игры)))
Иногда они возвращаются: NVIDIA начинает продажу видеокарт GeForce RTX 30 Founders Edition в России
hiveliberty
14:26
Потому что, ты акцент ставишь на даунскейле, хотя не он является ключевым. Именно рендеринг в виртуальном (повышенном) разрешении и повышает качество изображения, и создает повышенную нагрузку на ВК. ...
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Алексей Кутерев
14:26
Так а зачем брать, если производитель не доплачивает за использование? Чемоданы - основа внедрения закрытых технологий.
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kaissa
14:26
Ну да конечно - в 3090 - 24 памяти а у АМД только 16.))) Странно кстати - что сэкономили в флагмане - видимо посчитали что 16 хватает - а цену нужно было удержать ниже Нвидии...
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Kopcheniy
14:23
Может быть. Но разница в памяти все же внушительная, поэтому красные могут позволить чуть-чуть ценник задрать. Так-то и у 3080 "всего" 10 гигов и версий с удвоенным объемом памяти пока на горизонте и ...
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