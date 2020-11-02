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Предполагаемый старт продаж NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti сдвигается на начало декабря

В сети появились новости о переносе начала продаж видеокарты GeForce RTX 3060 Ti, которая должна стать отличным решением для игр в 1440p и 2K разрешении.
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Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti должна стать отличной моделью в среднем сегменте. До сих пор остается загадкой, почему NVIDIA решила представить версию Titanium до появления базовой. Вероятно, сказывается конкуренция AMD.

Источник изображения: NVIDIA GeForce RTX 30 Series | Official Launch Event

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Ожидалось, что первые модели GeForce RTX 3060 Ti появятся в ноябре по цене около $400. Однако, согласно информации с китайского портала Expreview, NVIDIA якобы перенесла выпуск видеокарты GeForce RTX 3060 Ti на 2 декабря. Этот перенос не является официальным, потому что NVIDIA еще не сообщила официальную дату выпуска новой модели и даже не подтвердила само существование RTX 3060 Ti. Информация исходит от партнеров компании, которые владеют более подробными данными о дорожной карте запуска новых продуктов. 

Несмотря на отсутствие официального анонса, сомнений в появлении GeForce RTX 3060 Ti не возникает. Предварительные заказы на эту модель уже появились на азиатских торговых площадках — продавцы понимают, что модель такого класса будет серьезно востребована перед праздниками.

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Эта новость может огорчить покупателей, которые ожидали производительное решение по умеренной цене, чтобы собрать сбалансированный игровой компьютер к Новому году. По предположениям, GeForce RTX 3060 Ti сравняется по производительности с RTX 2080 SUPER, что неудивительно, учитывая быстродействие RTX 3070 на уровне RTX 2080 Ti.

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RangerXP
14:25
Да какая разница, когда будет бумажный анонс. Ампера как не было по рекомендованным ценам в магазинах, так и не будет ни в ноябре, ни в декабре.
Предполагаемый старт продаж NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti сдвигается на начало декабря
grinberg
14:22
что такое методичка?неизвестное слово.нет такого в русском языке.А лахтодырка,это дырка в твоей жопе?Правильно?Приезжай,присуну.
GeForce RTX 3060 Ti может получить ценник 349 долларов и производительность RTX 2080 Super
omoikane
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локи именно по красоте в БфА уделают и легион и дренор. Хотя тупость вообще об этом рассуждать.
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