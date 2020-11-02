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Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti должна стать отличной моделью в среднем сегменте. До сих пор остается загадкой, почему NVIDIA решила представить версию Titanium до появления базовой. Вероятно, сказывается конкуренция AMD.

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Ожидалось, что первые модели GeForce RTX 3060 Ti появятся в ноябре по цене около $400. Однако, согласно информации с китайского портала Expreview, NVIDIA якобы перенесла выпуск видеокарты GeForce RTX 3060 Ti на 2 декабря. Этот перенос не является официальным, потому что NVIDIA еще не сообщила официальную дату выпуска новой модели и даже не подтвердила само существование RTX 3060 Ti. Информация исходит от партнеров компании, которые владеют более подробными данными о дорожной карте запуска новых продуктов.

Несмотря на отсутствие официального анонса, сомнений в появлении GeForce RTX 3060 Ti не возникает. Предварительные заказы на эту модель уже появились на азиатских торговых площадках — продавцы понимают, что модель такого класса будет серьезно востребована перед праздниками.

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Эта новость может огорчить покупателей, которые ожидали производительное решение по умеренной цене, чтобы собрать сбалансированный игровой компьютер к Новому году. По предположениям, GeForce RTX 3060 Ti сравняется по производительности с RTX 2080 SUPER, что неудивительно, учитывая быстродействие RTX 3070 на уровне RTX 2080 Ti.