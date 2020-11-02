Предполагаемый старт продаж NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti сдвигается на начало декабря
Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti должна стать отличной моделью в среднем сегменте. До сих пор остается загадкой, почему NVIDIA решила представить версию Titanium до появления базовой. Вероятно, сказывается конкуренция AMD.
реклама
Ожидалось, что первые модели GeForce RTX 3060 Ti появятся в ноябре по цене около $400. Однако, согласно информации с китайского портала Expreview, NVIDIA якобы перенесла выпуск видеокарты GeForce RTX 3060 Ti на 2 декабря. Этот перенос не является официальным, потому что NVIDIA еще не сообщила официальную дату выпуска новой модели и даже не подтвердила само существование RTX 3060 Ti. Информация исходит от партнеров компании, которые владеют более подробными данными о дорожной карте запуска новых продуктов.
Несмотря на отсутствие официального анонса, сомнений в появлении GeForce RTX 3060 Ti не возникает. Предварительные заказы на эту модель уже появились на азиатских торговых площадках — продавцы понимают, что модель такого класса будет серьезно востребована перед праздниками.
Эта новость может огорчить покупателей, которые ожидали производительное решение по умеренной цене, чтобы собрать сбалансированный игровой компьютер к Новому году. По предположениям, GeForce RTX 3060 Ti сравняется по производительности с RTX 2080 SUPER, что неудивительно, учитывая быстродействие RTX 3070 на уровне RTX 2080 Ti.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила