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Несколько дней назад в сети появились первые результаты тестирования процессора AMD Ryzen 5 5600X в Cinebench. Известный под псевдонимом Jumper118 энтузиаст продемонстрировал, на что способен новый 6-ядерный процессор на базе архитектуры Zen3. Нужно признать, что производительность существенно выросла по сравнению с процессорами предыдущего поколения. Вырос и разгонный потенциал, что позволяет модели конкурировать даже с 8-ядерными процессорами.

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Многих интересуют возможности контроллера памяти новых процессоров Ryzen серии 5000. Гибридные модели Renoir вселили надежду на то, что частоты шины Infinity Fabric в новом поколении процессоров существенно возрастут. Но энтузиаст Buildzoid (который работал вместе с Jumper118) сообщил, что перешагнуть порог 1900 МГц для FCLK не удалось.





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Тестирование производилось на материнской плате ASUS ROG Crosshair VIII Hero, а в качестве оперативной памяти использовался комплект компании Patriot с заявленной в спецификации частой 4400 МГц при таймингах CL19.

Несмотря на это, стоит отметить возросшую производительность подсистемы памяти — скорости увеличились, а задержка несколько снизилась. Однако все еще трудно приблизиться к порогу в 50 нс и перешагнуть его. Сегодня появился новый снимок, на котором память с частотой 3866 МГц и низкими таймингами 12-11-11-35 позволила сократить задержку до 50,1 нс.

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Все это достаточно странно, учитывая, что ранее в сети появился снимок из официальной презентации AMD, где рекомендовалось использовать с процессорами Ryzen 5000 память с частотой 4000 МГц. Возможно, только первые тестовые образцы неудачно показывают себя в разгоне FCLK и ситуация улучшится с появлением розничных моделей.