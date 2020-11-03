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Новые фотографии будущих настольных процессоров Intel Rocket и Alder Lake-S появились в сети. Релиз процессоров Rocket Lake-S был перенесен с конца 2020 года на первый квартал 2021. Многие инсайдеры получили доступ к инженерным образцам новых процессоров и отметили их существенно возросшую производительность.

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Фотографии образцов Rocket Lake-S были опубликованы пользователем YuuKi_AnS на китайской платформе BiliBili. К сожалению, информация на крышке замаскирована.

Более интересные снимки опубликовал портал VideoCardz. На них представлен процессор Intel 12-го поколения. Разница в размерах сразу бросается в глаза: размеры подложки представителя Alder Lake-S составляют 45,0×37,5 мм. Для сравнения, размеры процессоров LGA1200 составляют 37,5×37.5 мм. Процессоры 12-го поколения потребуют перехода на новый сокет LGA1700.

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Процессоры Alder Lake-S будут сочетать в себе высокопроизводительные и энергоэффективные ядра. По слухам, самая производительная модель в линейке будет объединять 8 производительных и 8 энергоэффективных ядер. Высокопроизводительные ядра могут поддерживать технологию HT, что позволит одновременно обрабатывать до 24 потоков.