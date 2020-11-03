Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Опубликованы новые фотографии процессоров Intel Rocket и Alder Lake

Инженерные образцы процессоров Intel 11 и 12-го поколений попали в объектив
[ ] для раздела Блоги
2
7000р скидка на RTX 2080 Super - цена радует
17000р скидка на RTX 2080 в Ситилинке
<b>RTX 3070 в продаже</b>
Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Новые фотографии будущих настольных процессоров Intel Rocket и Alder Lake-S появились в сети. Релиз процессоров Rocket Lake-S был перенесен с конца 2020 года на первый квартал 2021. Многие инсайдеры получили доступ к инженерным образцам новых процессоров и отметили их существенно возросшую производительность.

 

реклама

Фотографии образцов Rocket Lake-S были опубликованы пользователем YuuKi_AnS на китайской платформе BiliBili. К сожалению, информация на крышке замаскирована.

Источник изображения: YuuKi_AnS

Более интересные снимки опубликовал портал VideoCardz. На них представлен процессор Intel 12-го поколения. Разница в размерах сразу бросается в глаза: размеры подложки представителя Alder Lake-S составляют 45,0×37,5 мм. Для сравнения, размеры процессоров LGA1200 составляют 37,5×37.5 мм. Процессоры 12-го поколения потребуют перехода на новый сокет LGA1700.

Источник изображения: VideoCardz
анонсы и реклама
2080 Ti Gigabyte AORUS по беспрецедентно низкой цене
RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве
3090 Gigabyte Aorus в Регарде
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
Нереф RTX 3090 в Регарде
Куча RTX 3090 в Compeo.ru
3090 Inno3D в продаже

Процессоры Alder Lake-S будут сочетать в себе высокопроизводительные и энергоэффективные ядра. По слухам, самая производительная модель в линейке будет объединять 8 производительных и 8 энергоэффективных ядер. Высокопроизводительные ядра могут поддерживать технологию HT, что позволит одновременно обрабатывать до 24 потоков.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel rocket lake-s alder lake-s intel 11-gen intel 12-gen
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AS500
38
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5500 XT
19
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 Compact
51
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's The Division
19
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Hive FRGB
31
Обзор и тестирование смартфона Philips Xenium S266
17
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1400 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
23
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC (ROG-Strix-RTX3070-O8G-Gaming)
147
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC
24

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: октябрь 2020
28 октября 2020 34
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
27 октября 2020 211
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC (ROG-Strix-RTX3070-O8G-Gaming)
29 октября 2020 147
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Horizon Zero Dawn
27 октября 2020 38
Тестирование процессоров Core i7-10700КF, Core i7-9700КF и Ryzen 7 3800ХТ в актуальных играх
21 октября 2020 46
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1400 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
30 октября 2020 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Redmi Note 9 Pro упал в цене до отметки в 160 долларов – лучшее предложение на распродаже 11.11
2
42 смартфона Xiaomi получат MIUI 13 в 2021 году – названия, подробности и сроки выхода обновлений
3
Старый флагман Xiaomi получил глобальную прошивку MIUI 12 Stable на Android 10
4
Redmi Note 8 Pro подешевел – NFC, игровой процессор и IPS с официальной скидкой 3 500 рублей
4
Radeon RX 6800 ХТ за 649$ обходит GeForce RTX 3090 стоимостью 1 500$ в новом тестировании AMD
93
Выясняем, что важнее для игрового компьютера – видеокарта или процессор – Core i5 vs Core i9 от SH
13
15 смартфонов Huawei и Honor получили новую версию EMUI
1
NVIDIA существенно снизила цены на видеокарты GeForce RTX 3080/3090 FE в некоторых странах
29
Цена Xiaomi Poco X3 NFC упадёт на распродаже 11.11 - лучший аналог Redmi Note 9 Pro за 13 760 рублей
1
Грядущая GTA 6 получила новый кинематографический трейлер на площадке YouTube
19
6-ядерный Ryzen 5 5600X обошёл Core i7-10700K в играх, но уступил в рабочих задачах
31
GeForce RTX 3060 Ti может получить ценник 349 долларов и производительность RTX 2080 Super
92
AMD Ryzen 5 5600X превысил частотную планку в 6,1 ГГц — данные CPU-Z
9
Одна из компоновочных особенностей AMD Ryzen 5000 обеспечивает прирост быстродействия в играх
139
Блокада прорвана: результаты тестирования AMD Ryzen 5 5600X доступны на HWBot
33
Свежие тесты AMD Ryzen 5 5600X — новинка ощутимо производительнее Intel Core i5-10600K
65
AMD предложит в серии Ryzen 5000 процессоры класса Ryzen 3
25
Diablo Immortal получает положительные отзывы с внутреннего тестирования
6
AMD напомнила, какие виды обозначений её процессоров ей неприятны
21
Наша галактика может содержать как минимум 300 миллионов пригодных для жизни планет
17

Популярные статьи

Раскрылся ли потенциал — тест Radeon RX 580 8GB в трёх поколениях драйверов
61
Мнение владельца Radeon – видеокарта RX 6800 XT станет бестселлером, потеснив GeForce RTX 3080
88
5 причин не доверять фантастическим результатам AMD Radeon 6000 и не хоронить Nvidia раньше времени
89
Сборка ПК, позволяющего одновременного играть и майнить криптовалюту
60
Windows 10 тонет в багах и бесконечных изменениях, но возможности выбора ОС не осталось
71
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 Compact
51
Аппаратный "разгон" наушников
45
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5500 XT
19
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's The Division
19
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AS500
38

Сейчас обсуждают

NOFX
16:31
Бета-тестерам спасибо 👍 Герои настоящие.
Наблюдается рост случаев совместного выхода из строя GeForce RTX 3090 и блоков питания
Covid19
16:30
у пары чуваков проблеммы с картами. Статья "Рост случаев выхода из строя.УУУУ!!!" У меня две недели работает все без нареканий)
Наблюдается рост случаев совместного выхода из строя GeForce RTX 3090 и блоков питания
Anglesmith
16:30
По второй ссылке Moleculo я не нашел упоминаний о блоках питания Seasonic: Гуглоперевод; "3090 FTW3 Ultra: 1. [I] EVGA 1200W P2, видеокарта выходит из строя через два дня и нет вывода. 2. Блок питани...
Наблюдается рост случаев совместного выхода из строя GeForce RTX 3090 и блоков питания
NOFX
16:29
Будет ходить в телогрейке рваной 😆
Наблюдается рост случаев совместного выхода из строя GeForce RTX 3090 и блоков питания
Worf
16:29
nvidia в который раз обосралась, опять продаёт сырой продукт. первые ревизии 2000-х тоже в первые месяцы сыпались - ещё как. у самого 2070 была с браком.по ходу мы не только тестеры десятки, но теперь...
Наблюдается рост случаев совместного выхода из строя GeForce RTX 3090 и блоков питания
Александр Канев
16:29
Увы, но нет. Отличаться он будет открытостью и тем, что будет работать на всех видеокартах. Без внедрения разработчиками ничего не заведётся. То есть скорее всего в играх, где присутствует dlss конкур...
5 причин не доверять фантастическим результатам AMD Radeon 6000 и не хоронить Nvidia раньше времени
t-dirt
16:29
нет, у меня айс блэйд про, первая ревизия.
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AS500
t-dirt
16:28
а у меня вертухай до сих пор пашет, уже 9 лет как. не вижжит, не свистит, что конешно странно. даж подсветка работает.
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AS500
cibershot
16:28
Разорите куртку скоро
Наблюдается рост случаев совместного выхода из строя GeForce RTX 3090 и блоков питания
t-dirt
16:27
народно легендарное говно.
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AS500
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем