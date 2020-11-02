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Новая модель отличается большим радиатором с длиной теплообменной поверхности 420 мм. Общая длина радиатора с учетом коллекторов составляет 458 мм, а вес всей системы приближается вплотную к 2 кг.

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Создание мощного воздушного потока возлагается на три 140-мм вентилятора Arctic P14. Их скорость вращения регулируется в диапазоне от 200 до 1700 об/мин, а расход воздуха одного вентилятора на максимальной скорости составляет около 73 CFM.

Одной из особенностей всей линейки Liquid Freezer II является наличие дополнительного вентилятора на водоблоке, который предназначается для охлаждения зоны VRM материнской платы. Часто отмечается, что при использовании AIO жидкостного охлаждения температуры подсистемы питания выше, чем при использовании воздушного кулера. Это объясняется отсутствием интенсивного движения воздуха в этой зоне. Инженеры Arctic решили эту проблему установкой дополнительного 40-мм PWM вентилятора со скоростью вращения до 3000 об/мин. По представленной информации, это позволяет снизить температуры на 15°C.

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Модель предназначается для высокопроизводительных систем и предлагается по цене $119,99.