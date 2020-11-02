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Компания OnePlus в середине октября представила новый смартфон OnePlus 8T. На конференции также была анонсирована уникальная модификация смартфона Cyberpunk 2077 Limited Edition, разработанная в сотрудничестве с компанией CD Projekt. Тогда OnePlus не раскрыла особенности нового смартфона, показав лишь несколько рендеров.

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Сегодня компания OnePlus наконец-то официально продемонстрировала уникальную версию OnePlus 8T Cyberpunk 2077. Появилось множество изображений смартфона, демонстрирующих уникальный дизайн, была озвучена стоимость модели и дата начала продаж.

В отличие от стандартного смартфона, ограниченная версия OnePlus 8T Cyberpunk 2077 получила серьезно переработанный дизайн. Смартфон выполнен в темных тонах с яркими желтыми вставками. Внимание привлекает задняя панель, разделенная на три зоны. Текстура основного материала панели напоминает карбон. В верхней части расположен массивный блок с камерой и логотипом «2077 Neural Connection Status: Active», закрытый стеклом. Нижняя часть панели — глянцевая, с логотипом Cyberpunk 2077.

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Кроме внешнего вида было переработано и оформление оболочки смартфона. Дизайнеры OnePlus перерисовали все значки системных приложений. Серьезным изменениям подверглись эффекты уведомлений и множество анимаций. Также были заменены стандартные звуки и мелодии.

К сожалению, смартфон будет доступен только в Китае. Предварительные заказы откроются 2 ноября, а продажи начнутся 11 ноября. Стоимость модели составляет 3999 юаней, что приблизительно эквивалентно 48000 рублей. Смартфон уже появился на различных торговых площадках, в их числе Jingdong Mall.