Бесплатный экшн Warframe получит большое обновление текстур на следующей неделе
Разработчики Digital Extremes с радостью сообщили, что их кооперативный экшн Warframe пройдет вторую фазу обновления и сжатия клиента на следующей неделе. Вторая часть цикла работ The Great Ensmallening существенно уменьшит размер игры и повысит качество графики.
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Разработчики напомнили, что первая часть работ была направлена на сжатие карт освещения и она завершена. Вторая часть работ коснется игровых текстур. Разработчики не ограничились простым сжатием и перепаковкой, была проведена значительная работа по улучшению качества. В конечном итоге, текстуры не только не пострадали от сжатия, а стали гораздо лучше. Разницу в детализации сразу можно увидеть на опубликованных снимках.
Пользователям необходимо будет скачать обновление размером 10 ГБ с новыми текстурами. После его установки старые текстуры будут удалены, что позволит освободить дополнительно 10 ГБ пространства на накопителе.
В 2020 году было запланировано три больших обновления The Great Ensmallening. Когда станет доступна третья часть — неизвестно. Вероятно, заключительное обновление выйдет только к концу года.
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Также разработчик сообщил, что выпуск набора предметов сообщества TennoGen Round 19 Part 2 переносится на следующую неделю и выйдет вместе с The Great Ensmallening: Part 2. Дополнительная информация доступна на официальном форуме игры.
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