Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Разработчики Digital Extremes с радостью сообщили, что их кооперативный экшн Warframe пройдет вторую фазу обновления и сжатия клиента на следующей неделе. Вторая часть цикла работ The Great Ensmallening существенно уменьшит размер игры и повысит качество графики.

реклама





Разработчики напомнили, что первая часть работ была направлена на сжатие карт освещения и она завершена. Вторая часть работ коснется игровых текстур. Разработчики не ограничились простым сжатием и перепаковкой, была проведена значительная работа по улучшению качества. В конечном итоге, текстуры не только не пострадали от сжатия, а стали гораздо лучше. Разницу в детализации сразу можно увидеть на опубликованных снимках.

анонсы и реклама 3090 Gigabyte Aorus в Регарде RTX 3090 MSI нереф в продаже Нереф RTX 3090 в Регарде 3090 Inno3D в продаже Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх

Пользователям необходимо будет скачать обновление размером 10 ГБ с новыми текстурами. После его установки старые текстуры будут удалены, что позволит освободить дополнительно 10 ГБ пространства на накопителе.

В 2020 году было запланировано три больших обновления The Great Ensmallening. Когда станет доступна третья часть — неизвестно. Вероятно, заключительное обновление выйдет только к концу года.

реклама

Также разработчик сообщил, что выпуск набора предметов сообщества TennoGen Round 19 Part 2 переносится на следующую неделю и выйдет вместе с The Great Ensmallening: Part 2. Дополнительная информация доступна на официальном форуме игры.