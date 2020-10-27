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Знаменитой серии игр «Ведьмак» исполнилось 13 лет

Игры серии «Ведьмак» безусловно являются одними из лучших представителей жанра RPG. Все три части, разработанные польской студией CD Projekt RED, заслуженно получали высокие оценки сообщества и игровых критиков.
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Наибольшую славу студии принесла заключительная часть трилогии: «Ведьмак 3: Дикая Охота». Игра получилась великолепной, сюжет, графика, музыка, игровой процесс — все было на высоте. The Witcher 3 удостоился наград «Игра года», «Самая ожидаемая игра» и «Лучшая RPG» по версии The Game Awards.

Источник изображения: @witchergame

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Накануне серии игр Ведьмак исполнилось 13 лет. Релиз первой части состоялся 26 октября 2007 года. Студия CD Projekt RED отметила это событие, разместив в социальных сетях праздничные сообщения и постеры, приуроченные к годовщине. Разработчики не многословны, вероятно, все время отнимают подготовительные работы к скорому релизу Cyberpunk 2077. В сообщении отмечается: «Некоторые говорят, что 13 — несчастливое число, но мы не согласны!»

Источник изображения: @witchergame

К сожалению, ни о каких тематических событиях не сообщается. Игры «Ведьмак» не получили скидку на хэллоуинской распродаже в цифровом сервисе GOG.

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Стоит напомнить, что «Ведьмак 3: Дикая Охота» готовится к появлению консолей следующего поколения — игра получит переиздание с улучшенной графикой. Разработка версии следующего поколения поручена партнеру CD Projekt RED — студии Saber Interactive.

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