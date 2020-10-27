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Наибольшую славу студии принесла заключительная часть трилогии: «Ведьмак 3: Дикая Охота». Игра получилась великолепной, сюжет, графика, музыка, игровой процесс — все было на высоте. The Witcher 3 удостоился наград «Игра года», «Самая ожидаемая игра» и «Лучшая RPG» по версии The Game Awards.

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Накануне серии игр Ведьмак исполнилось 13 лет. Релиз первой части состоялся 26 октября 2007 года. Студия CD Projekt RED отметила это событие, разместив в социальных сетях праздничные сообщения и постеры, приуроченные к годовщине. Разработчики не многословны, вероятно, все время отнимают подготовительные работы к скорому релизу Cyberpunk 2077. В сообщении отмечается: «Некоторые говорят, что 13 — несчастливое число, но мы не согласны!»

К сожалению, ни о каких тематических событиях не сообщается. Игры «Ведьмак» не получили скидку на хэллоуинской распродаже в цифровом сервисе GOG.

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Стоит напомнить, что «Ведьмак 3: Дикая Охота» готовится к появлению консолей следующего поколения — игра получит переиздание с улучшенной графикой. Разработка версии следующего поколения поручена партнеру CD Projekt RED — студии Saber Interactive.