Сервис цифровой дистрибуции тоже не отстаёт от традиции и сегодня запустил крупную хэллоуинскую распродажу. В отличие от хэллоуинских распродаж в Steam, в распродаже в GOG участвуют не только (и не столько) игры жанров триллера и хоррора, поэтому любой игрок сможет найти себе что-нибудь по вкусу.

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Предложений в рамках хэллоуинской распродажи в GOG достаточно много, поэтому мы в данном материале упомянем лишь некоторые из них:

Metro Exodus Gold Edition за 879 рублей (скидка 66 %);

Control Ultimate Edition за 1 119 рублей (скидка 30 %);

Ремейк «Мора» (Pathologic 2) за 359 рублей (скидка 49 %);

XCOM 2 за 429 рублей (скидка 75 %);

Vampyr за 449 рублей (скидка 70 %).

Распродажа продлится до 2 ноября.