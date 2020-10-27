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В последние дни появилось много информации о новых видеокартах NVIDIA среднего сегмента. В ближайшем будущем мы можем увидеть видеокарты GeForce RTX 3070 Ti и RTX 3060 Ti. Если первая пока известна только по слухам, то вторая уже появилась на азиатских торговых площадках.

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Близость анонса GeForce RTX 3060 Ti подтверждается и ее появлением в базе данных сайта TechPowerUp, о чем сообщил ее администратор Мэтью Смит (англ. Matthew Smith). Данные, зарегистрированные утилитой GPU-Z и загруженные в базу данных подтверждают ранее известные спецификации GeForce RTX 3060 Ti — второй видеокарты NVIDIA на базе графического процессора GA104.

В соответствии с данными, GeForce RTX 3060 Ti действительно получит 4864 ядра CUDA и 80 блоков рендеринга ROP. Отмечается, что количество текстурных блоков определено утилитой неверно.

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Базовая тактовая частота графического чипа GeForce RTX 3060 Ti составит 1410 МГц, частота ускорения — 1665 МГц. Видеокарта оснащается 8 ГБ памяти GDDR6 с общей шиной 256-бит и пропускной способностью на контакт 14 Гбит/с.

NVIDIA официально не подтвердила GeForce RTX 3060 Ti, но судя по всему партнеры компании активно занимаются подготовкой видеокарт. Окончательная стоимость и сроки запуска еще не установлены, но ожидается, что модель будет выпущена в период с середины ноября до начала декабря по цене ниже $400.