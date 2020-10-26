Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

GeForce RTX 3060 Ti станет доступна к декабрю — отличный новогодний подарок для геймера

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti — претендент на звание народной видеокарты. Модели появились в каталоге на Taobao по интересной цене.
[ ] для раздела Блоги
15
RTX 3090 в продаже - смотри ЦЕНУ и каменты
Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде
Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti на базе GA104-200 появилась на торговой площадке Taobao. Старт продаж ожидается не раньше середины ноября. NVIDIA еще официально не подтвердила запуск этой модели, но официальные новости должны появиться уже скоро, возможно, сразу после старта продаж GeForce RTX 3070, который состоится 29 октября.

реклама

 

Компания планирует серьезно укрепить средний сегмент, поэтому RTX 3060 Ti появится до оригинальной версии RTX 3060. Также, по слухам, в ближайшее время может быть представлена RTX 3070 Ti.

анонсы и реклама
Корпус за 88 тр - смотри что за зверь
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке
Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
-30% на HDD Fujitsu в Регарде
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

В настоящее время цены на Taobao варьируются от 2049 до 2999 юаней, что эквивалентно $305…$446. Как уточняет VideoCardz со ссылкой на свои источники, рекомендованная NVIDIA розничная цена не должна превышать $400. Продавцы на торговой площадке указывают, что продажи RTX 3060 Ti должны начаться ближе к концу ноября — видеокарта станет отличным новогодним подарком для любителей игр без серьезных требований к разрешению и сверхвысоким настройкам графики.

Источник изображений: @Avery78, taobao и VideoCardz

По предварительной информации, GeForce RTX 3060 Ti предложит 4864 ядра CUDA в паре с 8 ГБ памяти GDDR6. Розничные продавцы указывают на то, что новая модель позиционируется, как замена GeForce RTX 2080, что ожидаемо, учитывая позиционирование RTX 3070, как замены RTX 2080 Super/Ti.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia geforce geforce rtx 3060 ti
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Ryzen 5 3600
7
Игровой компьютер до 42 тысяч рублей: октябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z490 Carbon EK X
16
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: октябрь 2020
15
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey
18
Тестирование процессоров Core i7-10700КF, Core i7-9700КF и Ryzen 7 3800ХТ в актуальных играх
44
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook B9 (B9400CE)
5
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Iron Harvest
25
Тестирование видеокарт GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT в актуальных играх
9
В погоне за производительностью: игровые компьютеры – октябрь 2020
16

Интересные материалы

Тестирование процессоров Core i7-10700КF, Core i7-9700КF и Ryzen 7 3800ХТ в актуальных играх
21 октября 2020 44
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
15 октября 2020 23
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
17 октября 2020 81
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Iron Harvest
20 октября 2020 25
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
13 октября 2020 26
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer 50
15 октября 2020 38

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

AMD Radeon RX 6800 XT станет оптимальным игровым решением для 1440p и начальным для 4K
237
11 смартфонов Xiaomi получили стабильную Android 11 на MIUI 12 – список и ссылки на закачку
2
Десять поколений Intel Core i5 против новых игр – что делать с Core i5-2500K в 2020 году от SpyHood
62
Бюджетный способ получить производительность флагмана - SLI из двух GTX 1080 Ti сравнили с RTX 3090
67
Игровые процессоры Intel дешевеют перед продажами Ryzen 5000 – Core i5-9600K на 130$, i5-9400 -100$
60
Частоты инженерного образца ASUS ROG Strix Radeon RX 6800 XT появились в сети
70
Xiaomi назвала 48 смартфонов, которые первыми получат новую прошивку MIUI 13 – подробности и сроки
1
Видеокарта ASUS Radeon RX 6800 XT получит высокую тактовую частоту – до 2557 МГц с TDP 290 Вт
26
При изготовлении процессоров AMD с архитектурой Zen 3 используются четыре слоя с EUV-литографией
38
16-ядерный Ryzen 9 5950X обходит 10-ядерный Core i9-10900К на 90% в многоядерном тесте PassMark
52
Заполучив GeForce RTX 3080, российский оверклокер обновил 16 рекордов
27
Видеокарты GeForce RTX 3070 будут продавать по карточкам – ожидаются массовые поставки
39
Первые тесты новой видеокарты Intel Xe DG1 не впечатляют – медленнее GeForce MX350 на 16.5%
42
Сила 16 ядер: AMD Ryzen 9 5950X стал новым чемпионом Passmark
55
Официальные слайды презентации и обзор RTX 3070 доступны в сети
22
NVIDIA рассказала о производительности и преимуществах GeForce RTX 3070 в руководстве обозревателя
26
Пассивный кулер во внешнем исполнении предложен компанией ENCTEC
12
NVIDIA экстренно готовит ещё одну модель в ответ на AMD Radeon RX 6800 — неофициальные данные
38
Google объявила о закрытии сервиса для прослушивания музыки Google Play Music
33
Процессоры AMD пользуются растущей популярностью среди любителей игр
31

Популярные статьи

Игровой компьютер до 42 тысяч рублей: октябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20
Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - Thermaltake, Titan. Часть 6
20
3 причины для покупки предтоповых видеокарт, а не флагманов
85
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Ryzen 5 3600
7
Обзор приложения VideoProc – многофункциональный видеоредактор с ускорением GPU для слабых ПК

Сейчас обсуждают

Morph ☢
22:16
на каком DLSS ? 1.0 ?
AMD Radeon RX 6800 XT станет оптимальным игровым решением для 1440p и начальным для 4K
Leshiy2371
22:15
Я прошел всю Лариску на Вин7 - неиграбельности не заметил.
Шесть или четыре процессорных ядра лучше для новых игр - Ryzen 3300X vs Ryzen 2600 от Benchmark
Женя Темник
22:14
Какой толк то от RTX?
NVIDIA экстренно готовит ещё одну модель в ответ на AMD Radeon RX 6800 — неофициальные данные
Leshiy2371
22:14
Он в стоке + память не настроена.. А на Вин10 - заплатки мельдониевые сожрут 30-40%.Шучу - все 50% производительности камня. А тесты я прогоню только ч/з 3 недели - мамки уехали на правку мозгов. Upd....
Шесть или четыре процессорных ядра лучше для новых игр - Ryzen 3300X vs Ryzen 2600 от Benchmark
Махмуд Скорострелов
22:14
3070bigdick
NVIDIA готовит плату PG132-SKU35 с 7424 ядрами CUDA
Morph ☢
22:13
а факты ? или просто ты отрыгнул этот коммент?.....
AMD Radeon RX 6800 XT станет оптимальным игровым решением для 1440p и начальным для 4K
LoL
22:13
Лара на дх11 неиграбельна и это проблемы вынь7, что оно не умеет в дх12) Пользуюсь вынь10 с момента первой превьюшки, бед не знаю. До этого была 8.1, а до неё 8.
Шесть или четыре процессорных ядра лучше для новых игр - Ryzen 3300X vs Ryzen 2600 от Benchmark
Chimbal
22:12
Играть с частотой и напряжениями пока "пики" не исчезнут, других способов не знаю чтобы стабилизировать это дело.
Обзор системных плат Asus Prime B450M-K, Gigabyte B450M H и MSI B450-A PRO MAX. Часть 6
REY_B_
22:12
Ну да. В сапёре, селитёре, тетрисе.... Что же делать, 14++++++++++++++ для этого подходит лучше.
AMD Ryzen 5 5600X оказался ощутимо производительнее Intel Core i5-10600K в тесте Geekbench 5
Махмуд Скорострелов
22:11
С термопастой?
AMD Ryzen 5 5600X оказался ощутимо производительнее Intel Core i5-10600K в тесте Geekbench 5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем