GeForce RTX 3060 Ti станет доступна к декабрю — отличный новогодний подарок для геймера
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti на базе GA104-200 появилась на торговой площадке Taobao. Старт продаж ожидается не раньше середины ноября. NVIDIA еще официально не подтвердила запуск этой модели, но официальные новости должны появиться уже скоро, возможно, сразу после старта продаж GeForce RTX 3070, который состоится 29 октября.
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Компания планирует серьезно укрепить средний сегмент, поэтому RTX 3060 Ti появится до оригинальной версии RTX 3060. Также, по слухам, в ближайшее время может быть представлена RTX 3070 Ti.
В настоящее время цены на Taobao варьируются от 2049 до 2999 юаней, что эквивалентно $305…$446. Как уточняет VideoCardz со ссылкой на свои источники, рекомендованная NVIDIA розничная цена не должна превышать $400. Продавцы на торговой площадке указывают, что продажи RTX 3060 Ti должны начаться ближе к концу ноября — видеокарта станет отличным новогодним подарком для любителей игр без серьезных требований к разрешению и сверхвысоким настройкам графики.
По предварительной информации, GeForce RTX 3060 Ti предложит 4864 ядра CUDA в паре с 8 ГБ памяти GDDR6. Розничные продавцы указывают на то, что новая модель позиционируется, как замена GeForce RTX 2080, что ожидаемо, учитывая позиционирование RTX 3070, как замены RTX 2080 Super/Ti.
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