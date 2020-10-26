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Неизвестно, сможет ли AMD стать лидером по производительности в сегменте игровых видеокарт после запуска 6000 серии Radeon RX. Чего точно стоит ожидать, так это плотного насыщения видеокартами Radeon среднего сегмента. NVIDIA не начала продажи GeForce RTX 3070 в начале октября, как это было запланировано первоначально, и, возможно, упустила некоторое преимущество перед конкурентом.

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Продажи GeForce RTX 3070 начинаются 29 октября. Вероятно, эта модель не составит конкуренции Radeon RX 6800 с 16 ГБ видеопамяти. Модели, которая заполнила бы пропасть между GeForce RTX 3080 и RTX 3070 у компании NVIDIA нет.

Первоначальные планы выпустить GeForce RTX 3070 16GB были отменены — нужна модель не просто с большим объемом видеопамяти, а с гораздо более мощным чипом. Поэтому, как утверждает @kopite7kimi, NVIDIA готовит GeForce RTX 3070 на базе графического чипа GA102-150 c 7424 CUDA ядрами. Эти намерения подтверждаются полученными данными о подготовке печатной платы PG132-SKU35. Идентификатор новой видеокарты — 2207.

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Titanium версия RTX 3070 должна стать прямым конкурентом Radeon RX 6800 на базе графического чипа Navi21 XL, когда обычная версия RTX 3070 будет конкурировать с RX 6700 на базе Navi22. Пока это только предположения.

Также @kopite7kimi утверждает, что RTX 3070 Ti получит память GDDR6X, что противоречит предыдущим слухам о дефиците памяти. Полное энергопотребление видеокарты, которое в случае с моделями NVIDIA обозначается как TGP, может достигать 320 Вт, как и у RTX 3080. Возможно энергопотребление увеличилось за счет больших частот.