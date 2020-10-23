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Ранее утверждалось, что AMD тщательно скрывает производительность своих графических решений и не предоставляет партнерам драйвера, раскрывающие потенциал видеокарт. Однако в сети стали распространяться слухи о производительности флагманских графических решений Radeon RX серии 6000. Авторы публикаций не уточняют, как эти данные были получены, если несколько дней назад утверждалось о невозможности тестирования.

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С другой стороны, если решения AMD действительно превосходят конкурирующие, то зачем это скрывать. Информация об этом может заставить многих отложить покупку и дождаться появления видеокарт Radeon, поэтому, возможно, AMD предоставила партнерам полноценные драйвера. Конечно, как и к любым другим слухам, к этим данным следует относиться с осторожностью.

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О первых результатах уже сообщалось в новостях, но теперь достаточно известный энтузиаст @harukaze5719 собрал все данные воедино и уточнил их. По слухам, в 3DMark Fire Strike Extreme и Fire Strike Ultra видеокарта на базе Navi21 XT оказывается быстрее, чем GeForce RTX 3090.Стоит отметить, что этот бенчмарк использует графический API DirectX 11. В DirectX 12 бенчмарках, 3DMark Time Spy и Time Spy Extreme, видеокарта показывает себя скромнее, приближаясь к GeForce RTX 3080.

Overall Score Graphics Score Источник изображений: @harukaze5719 ; Данные: @KittyYYuko

Также несколько других порталов опубликовали свои сведения о производительности, среди них и известный igorsLAB. Данные последнего включают производительность в Ray Tracing бенчмарке 3DMark Port Royal, где RX 6800 XT оказывается на одном уровне с GeForce RTX 2080 Ti. Вероятно, сказывается обработка трассировки лучей на вычислительных блоках, что снижает общую производительность видеокарты.

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Чтобы разобраться во всех этих цифрах можно обратить внимание на общую таблицу портала VideoCardz, где собраны все известные на данный момент данные из различных источников.