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Модели, представленные в линейке, получили 4, 5 и 7 тепловых трубок, что отражается в их названиях: SE-40, SE-50 и SE-70. Теплоотвод младшей модели не превышает 180 Вт, ее рекомендуется использовать с процессорами Intel Core i5 10-го поколения и AMD Ryzen 5 3-го поколения. Для Core i7 и Ryzen 7 предназначен SE-50, рассчитанный на теплоотвод до 220 Вт.

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Самая производительная модель в линейке, двухбашенный кулер SE-70, способен отвести до 280 Вт тепла и предназначен для охлаждения разогнанных Core i9 и Ryzen 9. Владельцы процессоров AMD отметят наличие теплораспределительной подошвы, которая, как многие считают, положительно влияет на охлаждение процессоров Zen2 и Zen3 с маленькими чиплетами.

Из интересных нововведений можно отметить применение доработанных компанией тепловых трубок, которые получили улучшенную капиллярную структуру, обеспечивающую эффективную циркуляцию жидкости и газа. За счет применения новой структуры взаимное расположение концов трубок в пространстве больше не оказывает влияния на эффективность процессов тепло и массопереноса в трубке.

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Конструкция однобашенных кулеров не перекрывает слоты оперативной памяти. Двухбашенная модель этим похвастаться не может, но ее высота рассчитана таким образом, чтобы не препятствовать установке модулей без высоких радиаторов. Все кулеры комплектуются парой 120-мм вентиляторов с максимальной скоростью вращения 1800 RPM и потоком воздуха 76,16 CFM при уровне звукового давления 35 дБ.

По данным компании, разогнанный до 5 ГГц Core i9-10900KF с напряжением 1,363 В и расчетным тепловыделением 246 Вт не нагрелся выше 84°C под SE-70. А при работе на 4900 МГц с напряжением 1,313 В температуры составили 77°C.