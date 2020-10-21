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Компания SEGA празднует свое 60-летие. В честь этого праздника всех поклонников знаменитой компании и ее игр ожидают большие скидки и подарки. Некоторое время назад в цифровом сервисе Steam можно было получить бесплатно Sonic the Hedgehog 2, а теперь компания предлагает еще больше бесплатных игр.

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Выполнив несколько простых шагов, любой желающий может привязать к своему Steam аккаунту платформер Nights Into Dreams, который был издан впервые в 1996 году для игровой консоли SEGA Saturn.

Чтобы получить игру бесплатно, необходимо перейти на официальную страницу sega60th, посвященную праздничным раздачам, указать свой адрес электронной почты и выбрать предпочитаемую игровую платформу, например Steam. После этого необходимо войти в свой Steam аккаунт и подтвердить активацию игры.

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SEGA планирует продолжить раздавать подарки в будущем. Каждую неделю вас будет ожидать новая бесплатная игра, но только если вы продолжите регистрацию после получения Nights Into Dreams и укажите все требуемые дополнительные сведения. Раздачи продолжатся еще 6 недель, практически до конца 2020 года.