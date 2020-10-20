AMD обновила профили управления питанием процессоров в новых драйверах для своих чипсетов
Ожидается улучшение производительности и энергоэффективности процессоров AMD Ryzen
Компания AMD представила новый набор драйверов для своих современных чипсетов, в частности AMD A320, B350, X370, B450, X470, B550 и X570, а также чипсетов AMD X399 и TRX40.
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В новых драйверах решен ряд существующих проблем, которые в основном связаны с ошибками установщика. Что может быть более интересно, так это обновление схем управления питанием процессора. Ожидается, что обновленные схемы питания несколько улучшат производительность и энергопотребление. План управления питанием определяет алгоритм работы процессора при различных условиях и нагрузке. От алгоритма, в том числе, зависит переключение частот и пиковые частоты процессора.
AMD Ryzen Power Plan получил обновление с версии 6.0.0.3 до 6.0.0.7. Листинг изменений абсолютно неинформативен, в нем упоминается лишь «добавление поддержки новой программы». Обновление также получили драйвера MicroPEP, которые участвуют в управлении переходом процессора между различными состояниями питания и частотами. Также обновились драйвера I2C, получившие новую «настройку тактовой частоты». Кроме этого, AMD исправила ошибки в драйверах PCI и SFH.
Примечания к выпуску драйвера 2.10.13.408 доступны по ссылке.
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