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Около 10 дней остается до презентации видеокарт AMD Radeon RX серии 6000, а подробности о характеристиках новых видеокарт довольно неохотно просачиваются в интернет. Инсайдеры пытаются найти информацию, но все, что было известно до сегодняшнего дня – это максимальное количество вычислительных блоков в трех предполагаемых графических чипах будущей линейки. Спокойный субботний вечер решил взбудоражить известный инженер-программист Patrick Schur, который опубликовал в своем twitter @patrickschur_ новые подробности о графическом чипе NAVI21 XT.

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Со слов специалиста Game Clock для NAVI21 будет находиться на уровне 2,4 ГГц. С учетом предыдущих новостей можно предположить, что точное значение игровой частоты графического ядра составит 2,41 ГГц. Стоит отметить, что в видеокартах RDNA игровая частота не была максимальной, графический чип мог работать на более высокой частоте Boost Clock.

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Также раскрывается энергопотребление графического чипа, которое составит 255 Вт. Вероятно, в таком случае энергопотребление всей видеокарты может находиться на уровне 300…320 Вт, как и у NVIDIA GeForce RTX 3080. Предполагаемые характеристики видеокарты приведены ниже.